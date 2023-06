“Resterà per sempre…”. Giulia Stabile e la verità su Sangiovanni

Dopo mesi di rumors, dubbi, ipotesi e falsi allarmi sulla presunta rottura tra i due ex concorrenti di amici Giulia Stabile e Sangiovanni, finalmente la ballerina ha rotto il silenzio rispondendo a una domanda sulla sua vita privata durante un’intervista per il settimanale femminile “Grazia”: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. La Stabile non ha smentito, dunque, i pettegolezzi sulla fine della sua storia d’amore; non ha aggiunto altro, non ha confermato l’ipotesi, ma con parole che non lasciano più alcun dubbio, sembra aver voluto far trapelare la verità sulla conclusione della sua storia d’amore.

Cosa è successo con Sangiovanni

Già da inizio aprile i fan della giovane coppia, amatissima dal pubblico, nata tra i “banchi” della scuola di “Amici”, avevano notato comportamenti ed elementi fuori dall’ordinario. Era da tempo, infatti, che i due non postavano più foto insieme, e non commentavano più i post reciproci; ma, essendo entrambi di indole molto riservata, il loro poteva essere considerato un comportamento leggermente atipico ma giustificabile. Tuttavia le loro vite hanno continuato a scorrere parallele l’una dall’altra, sembravano non aver più contatti, se non fosse che, stanchi delle continue insinuazioni e intromissioni da parte del pubblico social Giulia aveva preso in mano la situazione smentendo il gossip sul suo canale Tik Tok: “Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male” . La rottura sembrava essere scongiurata, dunque, e forse al tempo lo era, mentre ora, qualcosa è cambiato.

La passione per il ballo

Oltre a questo cruciale accenno alla sua vita privata, Giulia ha sfruttato l’intervista per parlare della sua passione per il ballo, di sogni e progetti, presenti e futuri, raccontato di quando, da bambina, si arrabbiava con genitori perchè di tanto in tanto le facevano saltare le prove di danza per andare dal medico, e di come insisteva per farsi portare prima della lezione per assistere alle coreografie dei ballerini più grandi, confessando che uno dei suoi desideri attuali è quello di ballare per Rosalìa: "Sarebbe pazzesco e un po' ci spero perché ha cominciato a seguirmi sui social".

Ha, inoltre, parlato dell’incubo del bullismo, di cui è stata vittima da adolescente, mettendo l’accento sull’importanza di accettarsi fin da subito: “Cerco di parlare della necessità di accettarsi per come siamo, un tema sul quale io stessa faccio ancora tanta fatica. Quando ero alle medie mi sentivo bruttina, avevo i denti sporgenti e un po' di peluria sul viso e gli altri ragazzini mi prendevano in giro. Anche oggi se mi guardo allo specchio non sempre mi piaccio, ma so che devo concentrarmi sull'importanza di essere, non di apparire, e provo a raccontarlo a chi mi segue”.