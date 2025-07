Caos in Rai, Gabriele Corsi fuori da Domenica In: cosa è successo

Il progetto di cambiare Domenica In effettuando quella che il direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai Angelo Mellone aveva definito come "rimodulazione e innovazione" del programma, dovrà ancora attendere: anche Gabriele Corsi, dopo Nek, ha deciso infatti di rinunciare a prendere parte alla conduzione della celebre trasmissione televisiva di Rai 1. Per il momento, dunque, a meno di altri colpi di scena, Mara Venier tornerà da sola al timone di Domenica In anche la prossima stagione

Ad annunciare l'improvviso cambio di rotta e a motivarlo ci ha pensato la stessa azienda di Viale Mazzini in una nota ufficiale. "La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell'artista" , si legge nel messaggio. "La Direzione Intrattenimento Day Time Rai, nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale, gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione" , conclude il comunicato.

L'unica certezza della prossima stagione, in quello che sarà il 50esimo anniversario della trasmissione televisiva, resta pertanto solo Zia Mara: la regina delle domeniche di Rai 1 taglierà così il traguardo della 17esima edizione da lei condotta. La rivoluzione sembrava tracciata con l'apertura a Gabriele Corsi nel ruolo di co-conduttore e con l'indiscrezione dell'inserimento di Nek. Che qualcosa fosse cambiato nei piani della Rai, tuttavia, era parso quasi certo nel momento della presentazione dei nuovi palinsesti, visto che né Corsi né Mara Venier era presente a Napoli.

L'obiettivo dichiarato del direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai Angleo Mellone era quello di perseguire una "rimodulazione e innovazione" all'interno del programma, e proprio con questo scopo aveva pensato di affiancare alla storica conduttrice l'ex membro del celebre Trio Medusa. La Venier avrebbe dovuto rappresentare un elemento di continuità con le passate edizioni di Domenica In, Gabriele Corsi "un reinserimento del varietà nel pomeriggio di Rai 1. La coppia è questa e ne siamo entusiasti".

Quando sembrava tutto pronto a partire, con l'inserimento di importanti novità nel format della trasmissione televisiva, è invece arrivata la doccia fredda: Gabriele Corsi non farà parte del progetto, a causa di inconciliabili impegni televisivi, o quantomeno questa è la versione ufficiale. Secondo alcune voci Mara Venier non sarebbe stata particolarmente entusiasta del fatto di non essere interpellata nel momento in cui si sceglieva chi affiancarle alla conduzione del programma.

Qualunque sia la verità, l'unica cosa certa era il "rumore" fatto dall'assenza di entrambi alla

presentazione del nuovo palinsesto: resta ora da capire se la Venier, che già si era espressa in più di una circostanza a favore della possibilità di avere accanto a sé un altro conduttore, rimarrà da sola al timone oppure no.