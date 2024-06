"Capisco le paure di Carlo…" Bordata del papà contro Meghan Markle

Ascolta ora 00:00 00:00

I rapporti con la sua famiglia non sono mai stati idilliaci. Lo sappiamo fin troppo bene i motivi per il quale Meghan Markle ha deciso di tagliare i ponti con suo padre e la sorellastra, chiedendo solo a sua madre Dora di restarle accanto. Nonostante ciò, Thomas Markle ancora non si arrende e vorrebbe tanto far breccia nella corazza della figlia per cercare di recuperare il rapporto. Meghan, però, ha le idee ben chiare e a nulla sono valsi gli appelli del genitore.

L’ultimo che appare tra le pagine del Daily Mail potrebbe essere quello definitivo e sperare così di trovare una soluzione a tutta la questione. Thomas non lesina nei dettagli e non ha peli sulla lingua nel descrivere l’indole di Meghan Markle, come non scende a compromessi nel tratteggiare la figlia come una persona arrivista e vendicativa, confessando di provare “empatia” nei riguardi del re Carlo e di essere allineato con il suo pensiero in merito ai colpi di testa della ex duchessa.

Di fatti, in questa intervista, Meghan Markle non viene dipinta come la madre amorevole e l’imprenditrice di successo ma, più che altro, a trasparire sono i suoi egoismi e la sua voglia di apparire. “ Né io né Carlo meritiamo questo trattamento – esordisce Thomas Markle -. Lui sta attraversando un trattamento per il cancro, e io non sono in perfetta salute. Sento una profonda empatia per il re – aggiunge -. Siamo nella stessa barca ”. L'uomo ha affermato di avere molte domande da rivolgere a Meghan e Harry, in particolare riguardo al motivo per il quale hanno trattato così male non solo lui ma anche la famiglia reale e il re.

“ Non ho ancora incontrato i miei nipoti. Sia Archie che Lilibeth hanno due nonni che vogliono vederli, uno dei quali è persino il re d'Inghilterra - ha continuato Thomas -. Avrei voluto che avessimo potuto risolvere questa situazione. Ero sempre pronto e sono disposto a farlo ”. L’uomo, infatti, nonostante il no categorico di Meghan non ha intenzione di gettare la spugna. “ Confido nel tempo, ma allo stesso modo non saprei neanche da dove cominciare. Il re ha ragione nel dire che ha paura di mia mia figlia e dei suoi comportament i”, conclude.

Da quando si sono trasferiti in California, Meghan Markle e il principe Harry sono

rimasti vicini solo alla madre di lei, Doria Ragland, ma hanno evitato contatti con suo padre che non ha mai incontrato il suo genero reale. Si è parlato di disgelo ma, fino a questo momento, i rapporti sono ancora tesi.