"Ora arriva Assegnez...". La stoccata di Fiorello a Fedez e Ferragni

" Il Pandoro più cario della storia! Del resto nella parola c'è oro ". Così Rosario Fiorello ha esordito nel corso dell'ultima puntata di Viva Rai2! commentando il caso della settimana, che vede protagonisti Chiara Ferragni e Balocco, multati dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta. Vista la risonanza della notizia, che è sfociata anche in ambito politico, lo showman siciliano non poteva non dare risalto all'argomento nel corso della rassegna stampa mattutina e per farlo ha tenuto fede alla sua linea ironica, scherzando sull'affair "Pink Christmas" e soprattutto sulle scuse social di Chiara Ferragni.

Le scuse, i follower e il docu-film

"Vedi la faccia contrita?!", ha scherzato Fiorello mostrando le immagini del video di scuse della moglie di Fedez riprese dalla stampa. Poi, parlando del tonfo social dell'influencer e della perdita di popolarità, ha ironizzato: " La Ferragni ha perso 10mila follower! Ma sono solo quelli di Antitrust e Codacons. Però lei si scusa: 'Ho sbagliato, dono un milione al Regina Margherita'. Che è cosa buona ". E seguendo la tendenza del momento - che vede uscire documentari su tutto - Rosario ha aggiunto con pungente sarcasmo: " C'è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre RaiPlay non ce la fa con i soldi. Il titolo c'è già, è 'Assegnez' !".

Lo sfottò di Rosario Fiorello

Nel corso dell'ultima diretta di Viva Rai2! Fiorello ha messo nel mirino tutti quelli coinvolti nel caso Balocco: "Anche il Codacons ha fatto un pandoro: al posto dei canditi ha tutti gli esposti fatti ai Ferragnez!". Il conduttore ha anche mandato un messaggio diretto a Chiara Ferragni, punzecchiandola sulla storia della finta beneficenza: " E' così, se stai sul web prima o poi una cacchina si pesta, anche io ne ho pestate alcune e sono convinto che continuerò a sbagliare. Sono errori, certo questo è un orrorone perché la beneficenza è una cosa delicata e non va fatto più".