"Si è persa la poesia": la lezione di Verdone sul calcio di oggi

Attore, regista e con la passione per il calcio. Carlo Verdone, romanista doc, non ha mai nascosto di essere un grande appassionato di calcio e da sempre, soprattutto quando di mezzo ci sono i colori giallorossi, la sua voce è tra le più autorevoli. Prima dell'amore per la Roma, però, l'attore e regista ha vissuto anni importanti calpestando altri campi, ai quali oggi è ancora legato da ricordi indelebili e quello del Trastevere Calcio è uno di questi.

Carlo Verdone e il Trastevere Calcio

L'occasione per fare un salto nel passato e rievocare i bei tempi andati, dove il calcio era diverso, è stata la presentazione di una installazione artistica in travertino, realizzata dallo scultore Alessandro Virgulti con la grafica Anna Legge, e posizionata presso il campo del Trastevere in via Vitellia. Carlo Verdone, ospite d'onore dell'evento, ha avuto modo di tornare a calpestare il terreno di gioco dove da ragazzo trascorreva le giornate. " Quando facevo sega a scuola venivo in questo campo con i miei amici e il custode, dietro il pagamento di una piccola tassa, ci faceva giocare un'oretta", ha ricordato l'attore e regista, che oggi vive a poche centinaia di metri dal campo da gioco, luogo dove giocava l'Ottavilla. Lo stesso tappeto verde dove ha giocato anni fa il figlio di Verdone: "Da piccolo ha disputato le sue prime partite di pallone proprio qui e il suo primo gol fu uno dei momenti più belli della mia vita ".

Verdone: "Ricominciare dai vivai"