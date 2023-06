Carmine Guadagno in Mare Fuori: ma per i fan della serie è un “no”

Talento e successo, con l’era dei social network sembrano non essere più causa-effetto. A far da amante in tale vecchio paradigma è il fattore della “popolarità mediatica”, grazie alla quale sono tanti i giovani che hanno saltato il canonico lungo arduo cammino dell’ascesa al successo, costellato da impegno, fatica, caparbietà e ostinazione; da tante piccole, faticose, conquiste quanti i dolorosi iniziali rifiuti.

Tra questi spicca il nome di Carmine Guadagno, famoso tik toker napoletano di 26 anni, che in due anni ha guadagnato 995mila follower su TikTok e più di 447mila followers su Instagram, uno dei primi “opinionisti del web” ad aver apprezzato il prodotto Rai “Mare fuori”, e ad aver contribuito al successo mediatico che ha portato la serie ad essere tra le più seguite e amate dal pubblico.

Da quanto confessato dallo stesso influencer, Carmine sembra aver superato i confini della quarta parete che lo dividevano dai suoi paladini, essendo stato invitato dal regista Ivan Silvestrini sul set della quarta stagione e scelto come vera e propria comparsa: “Potrei essere un vescovo, bidello, chissà… oppure sarò dietro le quinte”. Tanta è stata la gioia del content creator da ringraziare sul suo canale TikTok i fan che con le loro condivisioni hanno reso possibile il suo sogno: “è stata una giornata bellissima. Grazie principalmente a voi, perché siete i primi supporter”.

Ma è proprio dai leoni del web che sono nate le prime critiche. Indignati perché Carmine non è un attore, non ha mai studiato recitazione e non è giusto, a detta loro, che innumerevoli attori esordienti siano scavalcati da personaggi celebri solo grazie all’ingente numero di followers: “non è un fattore di invidia, gelosia, o altro, ma adesso prendono a recitare solamente personaggi famosi sui social. Che roba è questa? Non pensiamo a chi ha studiato recitazione per anni? Non è giusto che siccome ha 3 followers in più deve recitare. Se ha studiato, lo accetto, ma se non l’ha fatto? Che fine faranno quelli veramente appassionati?”, questo uno dei tanti commenti alla notizia.

Ancora: “Io amo Carmine Guadagno, però c’è da dire che la gente studia, si impegna, e non ha queste possibilità” . Carmine Guadagno lavora come influencer, non ha studiato recitazione, ma ha colto al meglio i lati positivi del mondo 3.0, i benefici del pizzico di fortuna dell’onda mediatica che gli ha fatto scalare il successo sul web; quel pizzico di fortuna senza la quale, d’altronde, anche chi tradizionalmente ha studiato per anni recitazione deve la gloria. E non è per questo che avanza la tecnologia? Per realizzare qualche piccolo, innocuo, desiderio personale?