"Non è finita". La sfogo in lacrime di Carolyn Smith

Un momento molto commuovente quello che Carolyn Smith ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Durante una diretta social in cui ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle che partirà questo sabato, la presidente della giuria del fortunato programma ha condiviso anche alcuni pensieri relativi alla malattia contro cui sta ormai combattendo da anni.

Sono ormai trascorsi dieci anni da quando la donna ha ricevuto la terribile diagnosi di cancro al seno. Un episodio atroce e durissimo della sua vita. Nonostante il dolore, la fatica e le cure pesantissime, la celebre balleria e coreografa ha continuato con la sua vita, andando avanti con tutta la forza possibile. Il percorso, però, è ancora lungo.

" Sorrido perché sono ancora qui a parlare con voi. Sono vent'anni che sono in onda. Quest'anno, il giorno 2 ottobre, sto 'celebrando'… qualcosa, un 'compleanno'… 10 anni fa mi hanno detto della mia situazione oncologica: 'Hai un tumore' ", ha raccontato Carolyn Smith. " Sono ancora qui, sto facendo un cu** grande come una casa per stare al meglio possibile, perché la mia situazione non è finita. Io costantemente sto facendo le cure, perché non sono libera di dire 'è guarito'… magari… ", ha aggiunto.

La donna ha affermato che, nonostante tutto, continua ad affrontare la vita con il sorriso. " La vita è bella nonostante i problemi e io ringrazio Dio di essere una ballerina..." , ha dichiarato. Impossibile, per lei, non commuoversi nel ricordare il suo duro percorso. "Il ballo mi ha salvato e poi... e poi vado via altrimenti mi metto a piangere ", ha proseguito, visibilmente emozionata e con gli occhi lucidi.

"Io ho sempre detto a tutti i miei medici che ringrazio Dio che sono una ballerina. Perché mi ha salvato, il ballo, la musica e ancora di più - poi smetto perché mi sono messa a piangere - voi. Senza il pubblico, senza il vostro supporto, era molto più dura"

E, ancora:, ha concluso.