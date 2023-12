La casa da sogno dei Ferragnez: Fedez mostra le immagini ai follower

Mentre Chiara Ferragni è impegnata in un viaggio in India, Fedez decide di sorprendere i fan della coppia più chiacchierata di sempre. Così, nel corso di una diretta Instagram, ha deciso di soddisfare la curiosità dei follower, mostrando in anteprima alcune immagini della nuova casa, dove i Ferragnez hanno da poco traslocato.

Il nuovo appartamento dei Ferragnez

Ignorando completamente la richiesta dell’influencer cremonese di mostrare la dimora da sogno in un secondo momento, il rapper ha deciso di svelare alcuni dettagli inediti, concedendo ai fans un Home tour. Dopo aver mostrato il terrazzo con la sua meravigliosa vista sul capoluogo lombardo, si è lasciato prendere la mano facendo vedere anche il resto della casa.

L’appartamento è disposto su 3 piani; l’attico si trova nel cuore di Milano, nelle nuove residenze Libeskind 2 a Citylife ed è stato arredato dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali. Sono tantissime le stanze – e i confort – che Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto nella loro abitazione: una sala giochi, una palestra privata (dotata di angolo pilates, anche se ancora devono arrivare gli attrezzi) e, addirittura, anche una sala cinema. Immancabili, poi, naturalmente anche la cucina, il soggiorno, i bagni e le camere da letto, tra cui quelle dei piccoli di casa Ferragnez, Leone e Vittoria.

I confort di casa Ferragnez

Tanti sono le innovazioni che Fedez non sa nemmeno accendere le luci: “Qui c’è l’entrata, lì il bagno degli ospiti con la camera… L’albero di Natale. Se è meno luminosa della precedente? No è luminosissima. Il mio unico problema è che non so come spegnere o accendere le luci, non l’ho ancora capito…!”, ha rivelato il rapper. Ma non è finita qui, perché lo stesso problema l’ha avuto con le tapparelle: infatti, una volta arrivato in sala da pranzo ha spiegato che la stanza sembrava buia, ma soltanto perché non sapeva come alzare le tapparelle, dal momento che ancora deve imparare ad usare gli interruttori.

La camera degli ospiti

Nella casa dei Ferragnez non poteva di certo mancare, una spaziosa camera per gli ospiti; tuttavia, Fedez ha voluto ironizzare sul fatto che gli unici amici che ospiteranno saranno quelli di Chiara: “Gli amici che ospiteremo saranno quelli di Chiara, dato che io non ne ho più”, ha commentato scherzosamente il giudice di X Factor. Alla fine, una volta terminato l’Home Tour, Fedez ha concluso con la speranza che ai suoi follower fosse piaciuta la casa in cui da poco si è trasferito insieme alla sua famiglia.