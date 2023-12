"Ma che rottura di pa....". Fedez sbotta per l'ennesimo tapiro d'Oro

Le ultime pesanti accuse che Fedez ha rivolto a Morgan nell'ultima puntata di X Factor, hanno avuto le prime conseguenze. Valerio Staffelli è tornato dal rapper per consegnargli l'ennesimo tapiro d'Oro, il terzo nell'ultimo mese, l'undicesimo in carriera per Federico Lucia. L'inviato di Striscia la notizia ha recapitato il premio negli uffici di Fedez ma il servizio registrato nelle scorse ore non andrà in onda prima di martedì sera. A fornire l'anticipazione della consegna è stato il rapper che, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha spoilerato la nuova incursione di Staffelli.

Terzo tapiro in un mese a Fedez

" Non potevamo non venire un'altra volta visto quello che è accaduto nell'ultimo live" , ha anticipato l'inviato del tg satirico di Canale 5, mostrandosi nella storia Instagram pubblicata da Fedez, che ha replicato infastidito: " Ma che rottura di palle raga, non ne posso più. Meno male che X Factor è finito, sono a quota undici" . Il cantante ha mostrato il popolare premio in favore di fotocamera ma senza accennare alle motivazioni dell'ennesimo riconoscimento. Facile intuire, però, che Staffelli abbia deciso di fare visita ancora una volta al rapper per le pesanti accuse rivolte a Morgan nel corso dell'ultimo live, dove lo ha definito il "leccapiedi" di Sgarbi e Giorgia Meloni e è tornato a sottolineare, che l'ex giudice è stato cacciato a calci dal talent.

X Factor e Morgan: i motivi dei Tapiri a Fedez