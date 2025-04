Cecilia Rodriguez è "incinta al cento per cento”: lei nega ma posta le foto delle ecografie

Ascolta ora 00:00 00:00

Cecilia Rodriguez, questa volta, potrebbe essere incinta per davvero. Nonostante la smentita il gossip impazza intorno alla modella argentina e al marito Ignazio Moser, la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Il motivo è presto detto: nelle storie Instagram della sorella di Belen Rodriguez sono spuntate delle foto che mostrerebbero delle ecografie. Una ricostruzione che sta facendo il giro del web e che, se confermata, farebbe impazzire i fan della coppia.

Le smentite sono arrivate da più parti. In pirmis dallo stesso Ignazio Moser che, come ha raccontato di recente alla Gazzetta dello Sport, il percorso verso la genitorialità non è stato dei più semplici: “Ci stiamo provando da anni, ma è più difficile di quanto sembri”. Al quotidiano sportivo il 32enne aveva detto: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. E’ cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”.

Adesso, però, la situazione sarebbe cambiata. In una Instagram Story di Cecilia è apparsa una foto apparentemente casuale, ma con un particolare rivelatore. Sul frigorifero di casa, ben visibili, si intravedono delle ecografie. I fan, ovviamente, hanno notato questo particolare. Ma ad alimentare questa ipotesi ci hanno pensato due esperti del settore gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Entrambi non hanno alcun dubbio a riguardo.

Alessandro Rosica sui social ha voluto dire la sua dicendo che la donna è incinta “, ora manca solo la conferma con l’annuncio” e ha fatto gli auguri alla coppia. Nonostante ciò, Cecilia ha prontamente negato ogni voce, parlando di “speculazioni infondate”.