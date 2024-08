La cena, le canzoni, la proposta all’Arena, la crisi: la storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni

Esattamente sei anni fa Fedez e Chiara Ferragni iniziavano il loro lungo weekend matrimoniale a Noto in Sicilia. Neppure i fan più scettici si sarebbero immaginati che pochi anni dopo la coppia si sarebbe detta addio tra recriminazioni, dispetti e pettegolezzi. A sei anni dal loro "sì" ripercorriamo le tappe più importanti della storia d'amore tra Federico e Chiara.

Il primo incontro

Dicembre 2015. Chiara Ferragni vive a Los Angeles e è fidanzata con il fotografo americano Andrew Arthur. Fedez è invece impegnato con l'influencer Giulia Valentina. L'incontro, organizzato da alcuni amici comuni, avviene durante una cena al Mandarin Oriental di Milano: " Due nostri amici hanno deciso di farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi, non volevano far nascere una love story ma capire se si poteva magari in futuro lavorare insieme" , racconterà anni dopo Chiara, ma con l'arrivo del 2016 l'influencer e il rapper lasciano i rispettivi compagni e tornano single.

La canzone e la cena in hotel

Nel maggio 2016 Fedez pubblica la canzone "Vorrei ma non posto" scritta e cantata in coppia con J-Ax. Nel testo c'è un chiaro riferimento alla Ferragni ("Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton") e lei, divertita dalla citazione, realizza un video social in cui canta proprio il passaggio a lei dedicato insieme alle sorelle Valentina e Francesca. Fedez la ringrazia pubblicamente e la invita poi "a limonare" insieme. L'approccio diretto colpisce l'influencer e a settembre, dopo un'estate in cui la coppia si scambia messaggi privati, Chiara accetta il primo invito a cena di Federico. Per rimanere al riparo dai paparazzi, l'influencer invita il rapper nel ristorante dell'hotel dove vive (dopo il trasferimento da Los Angeles a Milano) ma i fotografi li sorprendono comunque e le foto finiscono sulle maggiori riviste di gossip.

Il primo post insieme su Instagram

3 ottobre 2016. Chiara e Federico decidono di uscire allo scoperto pubblicando il loro primo post Instagram di coppia. L'influencer è stata invitata alla Fashion Week parigina e Fedez decide di seguirla per trascorrere qualche giorno insieme. È l'occasione giusta per ufficializzare la relazione con una foto nella quale i due indossano la stessa felpa "I'm not a rapper". Da quel momento la coppia non si nasconde più e i paparazzi fanno follie per immortalarli insieme nella vita privata tra feste, cene e viaggi. La prima intervista ufficiale, però, esce mesi dopo. Il 7 marzo 2017 Fedez e Chiara Ferragni conquistano la copertina di Vanity Fair e nell'articolo a loro dedicato si dicono pronti a mettere su famiglia presto.

La proposta di matrimonio all'Arena

Dalla copertina di Vanity Fair passano giusto due mesi prima che Fedez decida di fare il grande passo. È il 6 maggio 2017 e il rapper e J-Ax sono sul palco dell'Arena di Verona per un concerto evento che ha radunato migliaia di fan. A metà serata Federico interrompe l'esibizione e chiama sul palco la fidanzata poi si inginocchia davanti a lei e le porge un anello di fidanzamento: " Non servono anelli per tenerci insieme, ma per quello che sto per chiederti forse sì" . L'influencer scoppia in lacrime e abbraccia il fidanzato, rispondendo che "sì", è pronta a sposarlo. La nottata è intensa e ricca di emozioni e coincide con il 30esimo compleanno dell'imprenditrice digitale.

La gravidanza e la nascita di Leone

L'amore tra Chiare e Federico è travolgente e la coppia brucia le tappe. A poche settimane dalla proposta di nozze, l'influencer scopre di essere incinta del primo figlio. Nonostante i rumor la coppia riesce a mantenere il segreto almeno fino a ottobre, quando i Chiara e Fedez decidono di annunciare l'arrivo del primo erede. Da New York, dove si trovano per impegni di lavoro, i Ferragnez condividono un post su Instagram dove spiegano: " Diventeremo presto genitori! Sono incinta di cinque mesi e presto arriverà un baby raviolo" . Il 19 marzo 2018 presso il Cedars- Sinai Medical Center di Los Angeles nasce Leone Lucia Ferragni. Il parto è lungo e complesso e il bambino deve sottoporsi a un piccolo intervento all'orecchio per risolvere un problema generatosi durante il parto.

Il matrimonio in Sicilia

La vita dei Ferragnez corre veloce e quando il piccolo Leone ha circa sei mesi, Fedez e Chiara si sposano in Sicilia. È il 1 settembre 2018 e nella splendida cittadina di Noto la coppia si giura amore eterno davanti a circa duecento invitati tra amici e parenti. La cerimonia da favola si celebra nella Dimora delle Balze, un elegante castello del 1800, che è teatro di feste e rinfreschi per ben tre giorni.

Tra Venezia e gli Oscar

Il 2019 è un anno pieno di impegni pubblici e lavorativi per Fedez e Chiara. La coppia è protagonista alla mostra del Cinema di Venezia e poi alla notte degli Oscar. All'after party organizzato da Vanity Fair a Los Angeles i Ferragnez sono tra i più fotografati. Ma il 2019 è anche il tempo della luna di miele e, lasciato il piccolo Leone alle cure dei nonni, Federico e Chiara si concedono una romantica fuga in Polinesia.

Il Covid e la raccolta fondi

Marzo 2020. In piena pandemia da Coronavirus, Chiara e Federico organizzano una raccolta fondi che consente di raccogliere oltre 4 milioni di euro con i quali viene realizzato un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano per curare i contagiati da Covid. A dicembre 2020 la coppia riceve l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza cittadina a Milano, per il proprio impegno contro il Coronavirus.

La nascita di Vittoria

Il 1° ottobre 2020 Chiara e Fedez annunciano l'arrivo della secondogenita. " La nostra famiglia si allarga. Leo sta per diventare un fratello maggiore ", scrivono i due su Instagram e il piccolo Leone mostra la prima ecografia di Vittoria. La piccola viene alla luce il 23 marzo 2021 al San Raffaele di Milano. La bambina, come il fratello maggiore Leone, porta il doppio cognome di mamma e papà.

L'uscita della serie "The Ferragnez"

Su Instagram la coppia mostra solo il bello della loro relazione ma con l'uscita della prima serie a loro dedicata - The Ferragnez - si scopre che dietro al patinato mondo social ci sono crisi, litigi e terapia di coppia. Nella serie firmata da Amazon Prime Federico e Chiara mostrano gli aspetti più fragili della loro relazione e i fan scoprono che non è tutto oro ciò che luccica nel dorato mondo dei Ferragnez.

Il tumore al pancreas

17 marzo 2022. Fedez compare sui social in lacrime e annuncia di avere un grave problema di salute: " Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna trovato con un grande tempismo il che comporta un percorso importante che dovrò fare. Ringrazio mia moglie per essermi stata vicina in questi giorni" . Pochi giorni dopo il rapper viene operato al pancreas per rimuovere un raro tumore endocrino. È l'inizio di un anno complesso e difficile per Federico che lo porta a sviluppare una seria depressione.

Il Festival di Sanremo

Febbraio 2023. Sotto l'effetto dei farmaci e stressato dagli ultimi difficili mesi post-operatori, Fedez segue la moglie Chiara Ferragni a Sanremo per il suo esordio televisivo. Amadeus ha scelto l'influencer come co-conduttrice del Festival nella prima e nell'ultima serata, ma l'esperienza - che avrebbe dovuto essere una vetrina importante per Chiara - si trasforma nel Fedez-show. Il rapper è fuori controllo e durante l'ultima serata bacia addirittura il cantante Rosa Chemical sulla bocca. L'episodio scatena una discussione in diretta con la moglie Chiara proprio sul palco dell'Ariston e la coppia finisce su tutte le riviste di gossip e sui siti di informazione. È l'inizio della fine per i Ferragnez.

La separazione ufficiale

Le crepe insanabili nel loro rapporto si vedono chiaramente nella seconda stagione di The Ferragnez ma è il caso Balocco, esploso alla vigilia del Natale 2023, a dare il colpo di grazia alla coppia. A febbraio 2024 cominciano a circolare le prime indiscrezioni sull'addio. Dagospia riferisce che Fedez ha lasciato il tetto coniugale (il nuovo superattico di City Life) e si parla di un San Valentino disastroso trascorso nel ristorante di Cracco tra urla e pianti. A marzo Chiara Ferragni conferma la separazione commentando una frase di un fan sotto a un suo post. "Purtroppo non è stata una scelta mia", svela l'influencer.

Sono stati tre anni molto difficili. Purtroppo, non abbiamo retto".

Un mese dopo, nello studio di Belve Federico conferma a sua volta: "Da quel momento le strade dei Ferragnez si separano ma la strada verso il divorzio è ancora lunga.