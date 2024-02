Charlotte e l’addio a Rassam, Heidi Klum hot, i Basciagoni ci riprovano

Settimana di amori che vanno e vengono. La cronaca rosa degli ultimi giorni parla di un possibile divorzio alla corte di Monaco, della fine della storia d’amore tra due ex protagonisti di Uomini e donne ma anche del ritorno di fiamma tra due ex gieffini e delle confessioni piccanti della top model Heidi Klum

Charlotte Casiraghi ha lasciato il marito Dimitri?

Voci di crisi alla corte di Monaco. Secondo la rivista francese Voici, Charlotte Casiraghi e il marito, Dimitri Rassam, si sarebbero detti addio. Dal Principato non arrivano conferme, ma la stampa dà per certa la notizia della rottura a cinque anni di distanza dalle nozze. È stata Charlotte a decidere di mettere fine alla loro storia", fa sapere Voici, parlando di una crisi di coppia che si protraeva da tempo. A causare la fine della relazione sarebbero state le numerose mancanze del regista. Secondo quanto riferito da fonti vicine a Charlotte Casiraghi: "Dimitri, che è diventato uno dei più grandi produttori francesi, passa il suo tempo lavorando. Non avevano una vita familiare e per lei era pesante". La scelta di rompere l'unione sarebbe arrivata dalla figlia di Carolina di Monaco dopo una pesante lite, che avrebbe portato Charlotte a mettere alla porta Rassam. Si attendono conferme ufficiali.

Uomini e donne, Sossio e Ursula è finita: "Definitivo"

Era il 2017 quando Ursula Bennardo e Sossio Aruta lasciavano insieme lo studio di Uomini e donne poi da quel momento è successo di tutto. La nascita della figlia, la partecipazione a Tempation Island (dove uscirono separati) e poi i tira e molla infiniti (uno l'anno), ma l'ultima crisi sembra essere quella definitiva e senza ritorno a giudicare dal messaggio condiviso sui social da Ursula. "Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba così preferisco scrivere", ha esordito l'ex dama di Uomini e donne, annunciando la rottura con lo storico compagno. "Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo)", ha sentenziato la Bennardo, mettendo la parola "fine" alla lunga relazione. Ulteriori spiegazioni sui motivi dell'addio non sono arrivate, neppure da Sossio che sui social network si è limitato a condividere una citazione poetica. Ma stando ai numerosi precedenti (tanti) c'è da scommettere che la pace tornerà a breve.

"Sono tornati insieme". Le segnalazioni sui Basciagoni

C'è chi si lascia e chi ci riprova (forse). Il condizionale è d'obbligo visto che si tratta di segnalazioni, ma il riavvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbe concreto. I due ex gieffini (ed ex Uomini e donne) si sarebbero dati una seconda possibilità anche per il bene della loro bambina, Celine Blu. I Basciagoni, come sono stati soprannominati dai fan, si starebbero frequentando lontano da occhi indiscreti, ma in quanto personaggi famosi sono stati pizzicati insieme felici e sorridenti. Le segnalazioni arrivano dai social, ma la conferma spetta ai diretti interessati. Di fatto, ad oggi, rimangono solo le pesanti accuse che entrambi si sono scambiate in televisione attraverso Verissimo, dove hanno raccontato la fine della loro storia. E anche in questo caso, si attendono sviluppi.

Heidi Klum e le confessioni piccanti

Le ultime dichiarazioni rilasciate dalla top model Heidi Klum stanno infiammando il web. Ospite del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, la 50enne tedesca ha parlato apertamente della sua vita privata e delle peripezie sessuali con il marito, Tom Kaulitz, il chitarrista dei Tokio Hotel sposato nel 2019. L’unione con il giovane compagno (16 anni più giovane di lei) va a gonfie vele a giudicare dalle confessioni sulla loro "vita sessuale molto selvaggia, hot e infinita", ha assicurato Heidi parlando delle lunghe sessioni a letto con Tom. La Klum non si è risparmiata neppure la confessione sulla vasta collezione di sex toy, che tiene nascosti nell’armadio. Poi, ciliegina sulla torta, ha confessato, che i figli le “lanciano top e indumenti per coprirla”, quando ci sono ospiti e amici dei figli per casa per la sua abitudine di girare semi nuda per casa. Ma del resto, ognuno ha le sue abitudini.