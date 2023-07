Checco Zalone derubato a Padova: "Neanche le mutande mi hanno lasciato"

Brutta esperienza per Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, derubato a Padova, dove si trovava per il suo tour. Intervenuto la sera scorsa all'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta, lo showman e cabarettista di Capurso ha raccontato la sua disavventura ai fan riuniti per assistere al suo spettacolo Amore + Iva.

La brutta esperienza

Da bravo comico, Zalone ha deciso di scherzarci sopra, e di sfruttare l'episodio per strappare una risata al pubblico. " Volevo ringraziare per l'accoglienza ", ha dichiarato alla sala. "Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto ", ha aggiunto. Insomma, un furto in piena regola, con tanto di scasso. " Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando ", ha precisato.

Il comico non ha fatto sapere se ha poi deciso di agire per vie legali, e lo show è proseguito. Fra l'altro il tour di Zalone, che sta andando avanti dallo scorso novembre con molte tappe italiane, sta riscontrando un discreto successo. Si parla di sold out, con 250mila biglietti venduti. L'ultima tappa è prevista per il prossimo 9 ottobre, al Mediolanum Forum di Assago.

Il furto al bassista di Jovanotti

Checco Zalone non è certo l'unico artista ad aver subito dei furti, soprattutto in questo ultimo periodo. Solo la settimana scorsa a raccontare la sua esperienza è stato Saturnino Celani, bassista e amico del cantante Jovanotti. Il musicista è stato derubato a Milano, a poca distanza dal Duomo. Celani si trovava sul treno della metro, quando si è accorto di essere stato derubato. L'autore del furto è riuscito a fuggire con il suo portafogli.