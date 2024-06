Chi è Lucrezia Mangilli, la nuova Miss Mondo Italia 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà Lucrezia Melito Mangilli, 25 anni di Udine, a rappresentare l'Italia a Miss World Festival, il concorso di bellezza internazionale che si svolgerà il prossimo dicembre. Modella, influencer e presto laureata in Digital Marketing, Lucrezia ha conquistato l'ambita fascia di Miss World nella finale che si è svolta a Gallipoli, superando altre due bellissime Miss: Elena Lot (seconda classificata) e Pamela Greggio (terza classificata).

Lucrezia Mangilli è stata incoronata Miss Mondo Italia 2024 nel corso della serata evento condotta da Giorgia Palmas a Gallipoli domenica 16 giugno. La 25enne, originaria di Udine ma residente a Milano, ha partecipato in rappresentanza della regione Lombardia, dove vive e lavora da anni come modella e influencer e oltre alla fascia di Miss Mondo Italia si è aggiudicata anche i titoli degli sponsor, cioè le fasce iss Caroli Hotels e Philip Martin's. Bionda, occhi di ghiaccio, alta 1,77 e fisico longilineo, Lucrezia studia presso l'Università di Udine, dove presto conseguirà la laurea in Digital Marketing.

Lucrezia Mangilli, chi è Miss Mondo Italia

Agli occhi del pubblico, Lucrezia Mangilli non è però un volto sconosciuto. Nel suo curriculum c'è un lungo elenco di ingaggi pubblicitari come modella e la partecipazione ad alcuni spot promozionali. Ma tra le sue esperienze c'è anche la televisione. Nel 2019 Lucrezia Mangilli ha partecipato al programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin 8, nella puntata "Umani contro Mutanti" e su Canale 5 si è messa in mostra non solo per la sua estrema bellezza, ma anche per l'incredibile somiglianza con Chiara Ferragni. Lucrezia Mangilli è stata subito definita la "sosia della Ferragni" (di cui è stata anche controfigura in uno spot) e fino al 2021 sul web il suo nome è stato spesso accostato a quello dell'imprenditrice digitale.

Nel luglio 2021, grazie alla partecipazione al reality Love Island Italia, la modella ha saputo rilanciarsi scrollandosi di dosso l'etichetta di sosia e conquistando il favore del pubblico e dei social.

Oggi su Instagram Lucrezia ha un seguito di oltre 75mila follower e condivide con i suoi fan foto e video della sua vita soprattutto professionale. Della parte più privata della sua vita, invece, Lucrezia non ama parlare. Di lei si conoscono solo le sue. La modella è infatti una delle nipoti del Marchese Ferdinando Mangilli.