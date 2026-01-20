Chi è Oscar Garavani, il nipote di Valentino che ha detto no alle scorciatoie

Portare il cognome Garavani non è mai stato semplice. Oscar Garavani, 60 anni, pronipote di Valentino Garavani, scomparso ieri il 19 gennaio 2026 a 93 anni, ha costruito il proprio percorso nel mondo della moda muovendosi sempre sul filo sottile tra un’eredità ingombrante e il desiderio di affermarsi in modo indipendente. Oggi il suo nome è legato a un progetto imprenditoriale nel settore degli accessori, nato dopo una lunga carriera vissuta sotto i riflettori.

Un legame di famiglia con la storia dell’haute couture

Il nonno di Oscar era il fratello di Valentino, lo stilista di Voghera che ha dominato l’alta moda internazionale per oltre mezzo secolo. Nato e cresciuto a Roma, Oscar entra in contatto con l’universo fashion fin da giovanissimo, respirando un ambiente in cui stile ed eleganza erano parte del quotidiano, senza però trasformarsi automaticamente in una corsia preferenziale.

L’esordio sulle passerelle

La carriera prende forma molto presto. A soli 16 anni Oscar viene notato per un aspetto fuori dal comune, 1 metro e 85 di altezza, capelli biondi lunghi, lineamenti marcati e occhi verde giada. Un fisico che lo porta rapidamente sulle passerelle internazionali dei grandi stilisti. Sfilerà per Giorgio Armani, Gianni Versace, Gianfranco Ferré e anche per lo zio Valentino.

Nonostante il cognome, Oscar ha sempre rivendicato la propria autonomia. In diverse occasioni ha raccontato di aver scelto il lavoro di modello per la libertà che offriva, viaggi, indipendenza economica e la possibilità di costruire qualcosa da solo. “ Non ho mai cercato scorciatoie perché mi chiamavo Garavani ”, ha ricordato. “ Volevo trovare la mia strada ”.

La svolta manageriale

Con il tempo, la passerella smette di essere il centro del suo mondo. Oscar decide di cambiare ruolo e passa dall’altra parte del sistema moda, fondando a New York un’agenzia di modelle e modelli con sede sulla Fifth Avenue. Un’esperienza che segna l’inizio del suo profilo imprenditoriale e che lo allontana dalle luci dei riflettori senza farlo uscire dal circuito fashion.

La collezione di accessori

Il ritorno alla dimensione creativa avviene alcuni anni dopo. Dal 2013 Oscar Garavani inizia a disegnare borse e accessori, affidandosi inizialmente a piccoli laboratori artigianali italiani. Le prime collezioni trovano spazio soprattutto all’estero, tra Russia, Medio Oriente ed Emirati Arabi, lontano dal clamore del mercato italiano.

L’ingresso nella pelletteria industriale

Il progetto cresce e si struttura nel 2020, quando Oscar acquisisce il 50% della Pelletteria Modigliani, storica azienda campana specializzata nella produzione per grandi marchi internazionali. Un’operazione che gli consente di rafforzare la filiera produttiva e di sviluppare linee di borse a suo nome.

Il lavoro con Sonia Musumeci

Accanto a lui c’è la compagna Sonia Musumeci, già attiva nel settore con il marchio Sofymekler. Insieme disegnano collezioni che uniscono artigianalità e visione contemporanea, consolidando un progetto che punta più sulla qualità e sulla coerenza che sulla forza del cognome.

Oltre Valentino, senza rinnegare le origini

La storia di Oscar Garavani è quella di un uomo che ha attraversato la moda in tutte le sue forme, modello, manager, imprenditore e designer.

Sempre con una linea guida chiara, non, nemmeno allo zio più celebre della couture mondiale. Un percorso costruito nel tempo, passo dopo passo, per dimostrare che anche all’ombra di un mito si può trovare una