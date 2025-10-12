Chi sono "Le Donatella", Silvia e Giulia Provvedi: da X Factor a Tale e Quale Show

Le Donatella sono senza dubbio la rivelazione della nuova edizione di Tale e quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti in cui le celebrità si sfidano nelle imitazioni di personaggi e cantanti. All'anagrafe Silvia e Giulia Provvedi, le Donatella hanno portato sul palco la loro chimica e la loro verve, caratteristiche che hanno permesso loro di ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo e nell'universo virale dei social media. Nate a Modena il 1 dicembre 1993, le due sorelle gemelle muovono i primi passi nel mondo dello showbiz nel 2012 quando, con il nome d'arte di Provs Destination decidono di presentarsi sul palco della sesta edizione di X Factor, dove entrano nella squadra dei gruppi musicali capeggiata dall'allora giudice Arisa. Sarà proprio quest'ultima a cambiare il nome al duo canoro: le Provs Destination diventano le Donatella, in un chiaro omaggio a Donatella Rettore di cui le due cantanti si professano grandi fan. Il loro percorso nel talent show di Sky si interrompe più o meno a metà dei Live, ma le Donatella continuano a muoversi nel mondo della musica, pubblicando il loro primo album dal titolo Unpredictable. Nello stesso periodo diventano colonna sonora dell'estate grazie al brano Mal de amores, realizzato in collaborazione con Juan Magán.

Sempre pronte a sperimentare nell'ambito musicale e in quello artistico, le Donatella si avvicinano alla scena del rap italiano e collaborano con Fred De Palma, prima di entrare nel cast del reality L'isola dei famosi, che le incoronerà vincitrici della loro edizione e le porterà a un tour nelle discoteche del Bel Paese ma anche nei salotti dei programmi televisivi, dove hanno modo di raccontare il loro rapporto quasi simbiotico, che le ha portate spesso a condividere ogni istante della loro vita. Diventate muse per Fabrizio Corona che le fotografa senza veli per la versione italiana di Playboy, le Donatella partecipano al programma Dance, Dance, Dance, prima di approdare alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove Silvia riesce ad arrivare alla finalissima, ottenendo una medaglia di bronzo. Nel loro curriculum televisivo rientra anche la partecipazione a tutte le edizioni dello show All Together Now - La musica è cambiata, andato in onda dal 2019 al 2022 su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker. Nel 2022 la regista Cinzia Bomoll le sceglie per interpretare le gemelle Ester e Alice nel film La California, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Attualmente sono molto attive sui loro canali social, con oltre un milione di follower, dove regalano al pubblico stralci della loro vita quotidiana, una con il ruolo di madre e l'altra con quello di zia un po' ribelle.

Dal 2015 al 2018 Silvia Provvedi è stata legata sentimentalmente a Fabrizio Corona. Pochi mesi dopo la rottura, però, la donna incontra Giorgio De Stefano, un noto imprenditore, con il quale ha avuto la figlia Nicole, nata nel 2020. Tuttavia, poco dopo l'arrivo della primogenita, De Stefano è stato arrestato per associazione mafiosa e condannato a dodici anni di reclusione.