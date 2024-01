Chi sostituirà il Re Carlo durante la malattia?

Da quel che sembra, non è un buon periodo per tutta la famiglia reale inglese. Il 2024, infatti, non si è aperto nel migliore dei modi. Questa volta a creare non pochi mal di pancia al Re Carlo e a tutta la Corte non sono gli ex Duchi di Sussex, né tantomeno i problemi di immagine per la brutta storia legata al Principe Andrea. Questa volta è il sovrano stesso che sta creando “scompiglio” a corte. Non che si tratti di uno scandalo o di chissà che altro ma, a causa di un piccolo intervento a cui dovrà sottoporsi, dovranno essere messi in atto alcune regole – già stabilite da diversi protocolli – per portare a termine gli impegni già in calendario. Un intervento, quello del Re Carlo, che non è per nulla invasivo è né troppo complicato, ma a causa di un ingrossamento della prostata, dovuto anche alla sua età avanzata, deve ovviare al piccolo problema e subito dopo concedersi un po' di riposo per riprendersi al meglio. Un vero tornado su tutta la corte dato che, oltre al sovrano, in questi giorni, c’è apprensione anche per Kate, in ospedale per un intervento all’addome di cui si conosce ben poco sulla natura del malessere. E quindi, in assenza di Re Carlo, chi è che poterà a termine i suoi impegni più importanti?

Secondo lo strettissimo protocollo di corte che viene messo in pratica durante eventi di questa portata (e altri ancora più delicati), il sovrano viene sostituito dai Consellors of State. I poteri del Re Carlo passano, temporaneamente, ai Consellors proprio per evitare che il Trono resti sguarnito del suo sovrano troppo a lungo e, per l’appunto, per cercare di ovviare ad alcuni impegni fondamentali che non possono essere rimandati. Le regole affermano che i Consellors of State sono i “sostituti del re”. I protocolli dicono che devono aver compiuto i 21 anni di età e vengono dal sovrano stesso autorizzati a svolgere alcuni compiti ufficiali. Si tratta di autorizzare provvedimenti di routine e alla partecipazione alle riunioni del Privy Council. Ma i Consellors non sono persone che vengono scelte al di fuori della famiglia reale, bensì fanno parte della stretta cerchia dei Windsor.

E quindi, sotto il regno di Re Carlo i Counsellors of State sono la regina Camilla e i quattro adulti più anziani nella linea di successione. E dunque, in ordine ci sono il principe William, il principe Harry, il principe Andrea e la principessa Beatrice. Nel 2022, però, il Re Carlo in persona ha chiesto al Parlamento di aggiungere alla lista anche il fratello Edoardo e la sorella Anna. Questo perché, Andrea al momento è fuori da ogni impegno a causa dei suoi problemi legali e il Principe Harry non vive più a Londra. Buckingham Palace, però, ha fatto sapere che in questa occasione non verrà richiesta la nomina di uno o più sostituto, visto che il ricovero del sovrano non dovrebbe durare a lungo.