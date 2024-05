Chiara Ferragni, anche l'agenzia Community le volta le spalle: "Non ha seguito nostri consigli"

Prosegue il periodo nero di Chiara Ferragni che, malgrado le fughe con gli amici, è costretta a fare i conti con defezioni e abbandoni. È di pochi giorni fa la notizia della sostituzione apportata da Pantene, che ha deciso di rimpiazzare l'ex Blonde Salad con la modella israeliana Havi Mond nella pubblicità dei prodotti per capelli.

Oggi, invece, apprendiamo che l'agenzia di comunicazione trevigiana Community, ingaggiata dall'entourage di Chiara Ferragni per risollevare l'immagine dell'influencer dopo il tracollo seguito al Pandoro-gate, ha deciso di troncare con la giovane imprenditrice, non trovandosi evidentemente sulla stessa linea d'onda.

A quanto pare Community avrebbe dovuto aiutare la Ferragni a rimettersi in pista, cercando anche di tamponare, laddove possibile, almeno alcune criticità dovute allo "scandalo pandoro". Dopo il pronunciamento dei giudici di Torino, che hanno accolto il ricorso dei consumatori bollando l'operazione pandoro come "pratica commerciale scorretta ", la situazione è diventata ancor più difficile. Nel tentativo di salvare l'immagine dell'influencer, Community avrebbe messo a punto una strategia, con un piano da seguire, ma, secondo quanto riferito da Il Gazzettino, i consigli dell'agenzia di comunicazioni sarebbero rimasti inascoltati. Da qui la decisione di interrompere la collaborazione con la Ferragni.

Al momento si tratta di un'indiscrezione, ma pare che alla base del divorzio ci sia la mancata aderenza dell'ex Blonde Salad alla strategia proposta da Community. L' agenzia non ha commentato la notizia, così come tutto tace da parte di Chiara Ferragni.

In questi giorni l'imprenditrice digitale si trova a Los Angeles, insieme ai suoi più cari amici, come Filippo Fiora, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. L'abbiamo vista a Malibu e a Venice Beach, fra feste e relax. La dividono chilometri e chilometri di distanza da Fedez, il suo quasi ex marito. Il rapper è stato avvistato al party di Capo Plaza.

Chiara Ferragni appare indubbiamente più serena e felice negli Stati Uniti, tanto che sotto le foto recentemente postate su Instagram sono stati tanti i follower affezionati che le hanno suggerito di restare in America e ripartire proprio da lì, dove la sua storia, del resto, è cominciata.