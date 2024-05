"Trasferisciti in America". L'ipotesi rilancio in USA per Chiara Ferragni

Potrebbe passare dagli Stati Uniti il rilancio di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si trova a Los Angeles da alcuni giorni in compagnia delle amiche per una vacanza che non sembra avere a che fare con progetti lavorativi. Ma i suoi fan non dimenticano che proprio in California, Chiara è esplosa come influencer con il suo blog The Blond Salad molti anni fa e proprio da LA potrebbe prendere il via la sua rinascita almeno dal punto di vista personale.

Chiara Ferragni a Los Angeles

Lo ha scritto lei stessa nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram, condividendo alcuni scatti dei giorni che sta trascorrendo in America insieme a Chiara Biasi, Veronica Ferraro e altri amici di vecchia data. "Sono tornata dove tutto è iniziato", ha scritto Chiara Ferragni sul web, ricordando che a Los Angeles lei ha iniziato la sua carriera di influencer. In California, però, l'imprenditrice ha anche vissuto per alcuni anni prima da sola e poi con Fedez e sempre a LA, nel 2018, dette alla luce il primogenito Leone, nato presso il Cedars - Sinai Medical Center di Los Angeles. Nel 2022 la Ferragni scelse di vendere la villa che aveva acquistato a pochi chilometri da Malibù, chiudendo il suo capito americano e concentrandosi sull'impero economico che stava costruendo a Milano, ma che è crollato lo scorso dicembre con il Pandoro gate.

I commenti dei follower

Eppure, la vacanza a Los Angeles non sembra essere casuale. Il ritorno alle origini e le ultime foto glamour pubblicate sui social, che ricordano i suoi anni d'oro, danno l'impressione che Chiara Ferragni voglia tornare al passato per rilanciarsi. Le critiche per il suo viaggio in americano si sono sprecate sotto agli ultimi post ma non è mancato neppure il supporto dei fan più affezionati. "Questa è la Chiara di cui mi sono innamorata all'epoca del blog. Si torna alla base!", ha scritto un’utente, mentre un'altra l'ha invitava a trasferirsi: "Chiara, in America ti apprezzano, resta con le tue amiche e porta lì Leo e Vitto. Qui, non ti sanno apprezzare".

Il rilancio americano

L'ipotesi rilancio in USA sembra essere la strada che anche la Fenice, una delle società della Ferragni, sta percorrendo. A seguito delle voci circolate negli scorsi giorni sui debiti milionari accumulati dall'influencer, che l'avrebbero costretta a cercare nuovi soci per evitare il crac finanziario, la società aveva chiarito: "Nonostante quanto accaduto, il modello di business ha dimostrato resilienza e solidità, ed il management di Fenice sta operando per una sua ulteriore espansione, tanto che alcuni nuovi importanti contratti, e nuove politiche di rafforzamento in Italia ma soprattutto all'estero sono al momento in analisi da parte del board di Fenice".