Chiara Ferragni a caccia di consensi. Ma anche su Telegram è polemica

Lacrime, lunghi silenzi, interviste che non hanno convinto fino in fondo il popolo social che per anni l'aveva sempre sostenuta: Chiara Ferragni sembra aver perduto l'allure di una volta, così come l'infallibile attrattiva di un tempo. Anche l'ultima trovata dell'ex Blonde Salad pare essere stata un grosso scivolone. Recentemente l'influencer ha deciso di sbarcare su Telegram, nella speranza di riconquistare i follower perduti, tuttavia, tempo poche ore, una nuova pioggia di critiche l'ha sommersa.

Il mistero dei commenti

L'annuncio è arrivato pochi giorni fa, ed è apparso a tutti come un disperato tentativo di riguadagnare un po' di popolarità. Chiara Ferragni ha creato un account su Telegram, un social di sempre maggiore utilizzo. Evidente l'intento dell'imprenditrice digitale colpita dallo scandalo del Pandoro-gate: riconquistare i suoi follower, apparendo loro più vicina grazie al contatto diretto che Telegram può garantire. Lo sbarco della Ferragni sul nuovo social è stato addirittura segnalato sul profilo Instagram dell'influencer. "Sono un po' rincoglionita con i social che non conosco" , è quanto dichiarato dalla giovane imprenditrice in uno dei vocali registrati su Telegram.

Una nuova mossa per cercare di rimettersi in pista, dunque. A dire il vero, però, nonostante l'annuncio su Instagram non sono stati poi molti a rispondere. In 24 ore, il nuovo profilo della Ferragni ha incassato all'incirca 50mila follower. Ben altra cosa rispetto ai 29milioni su Instagram.

Come se ciò non bastasse, a distanza di poco tempo sono partite le critiche. Secondo alcuni sul canale Chiara's most loyal, questo il nome dell'account Telegram in questione, si troverebbero soltanto commenti positivi. E i negativi, che sicuramente non mancano, che fine hanno fatto? Chi sta aspramente criticando Chiara Ferragni afferma che sul canale i commenti positivi rimangono sotto i post, mentre quelli negativi si autocancellano. Da qui la polemica, montata in un lasso di tempo brevissimo.

Il popolo del web non perdona