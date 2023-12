Chiara Ferragni e il murale polemico a Milano. Danno d'immagine enorme

Non bastava l'emorragia di follower (arrivata a – 90mila), contro Chiara Ferragni si sono scatenati anche gli street artist. Un chiaro esempio è il murale di TVBOY comparso a Milano. Il titolo dell'opera è emblematico: "La beneficenza ai tempi dei social media".

Il murale per il "Pandoro gate"

Dopo lo scoppio del cosiddetto Pandoro gate, Chiara Ferragni, già avvezza agli attacchi degli haters, si trova ad affrontare una tempesta di polemiche davvero senza precedenti. Pochi quelli che ancora la difendono, la maggior parte delle persone non ha preso bene la faccenda del pandoro-beneficenza.

Oltre alla richiesta, inoltrata al Comune di Milano, di ritirare l'Ambrogino d'oro, arrivano ora anchele opere degli street artist a mettere all'angolo l'imprenditrice digitale. Il murale di TVBOY lascia ben poco all'immaginazione.

Nell'immagine si vede una donna bionda in tutto simile a Chiara Ferragni che si avvicina a un senzatetto intento a chiedere l'elemosina. La stilosissima influencer allora porge al clochard una banconota, mentre nell'altra mano tiene saldo il cellulare, pronta a immortalarsi nell'ennesima foto che la ritrarrà nell'atto caritatevole. Insomma, un attacco in piena regola. Il murale ha già incassato 29.437 like su Instagram. Tanti i commenti velenosi sotto il post in cui l'artista mostra il suo ultimo lavoro.

"Sta prendendo o donando? Questa è la domanda ", è il messaggio ironico di un utente. " Ma che cavolo lucrare sui bisognosi, sulla carirà... tra le cose peggiori che ci siano. Nausea" , scrive un altro. " Un bel quadretto per la casa dei Ferragnez! ", ironizza qualcuno. E, ancora: "Severo ma giusto" . Non mancano neppure i commenti degli utenti indignati nei confronti dello street artist e che minacciano di non seguirlo più perché ha attaccato i loro beniamini. Insomma, sui social il dibattito è ancora molto acceso.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni

Intanto sono parecchi a chiedersi che fine abbia fato l'influencer italiana. Dopo l'ultimo video in cui è comparsa per dirsi dispiaciuta e annunciare la donazione di un milione di euro all'ospedale Regina Margherita, la Ferragni è praticamente scomparsa.