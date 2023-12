Chiara Ferragni e il profilo social in caduta libera: ecco quanto ha perso

Chiara Ferragni in caduta libera dopo l'esplosione del caso ormai ribattezzato come "Pandoro-gate": negli ultimi giorni migliaia di follower hanno abbandonato il profilo Instagram della ex The Blond Salad. A poco sono servite le lacrime in diretta social e la difesa a spada tratta di personaggi come Donatella Versace. Il popolo del web è volubile e, soprattutto, molto severo. Basta poco perché l'adorazione incondizionata si trasformi in biasimo.

Impossibile prevedere se la caduta della Ferragni proseguirà inesorabilmente o se invece presto verrà tutto dimenticato, cancellato con un colpo di spugna dopo un nuovo futuro caso che infiammerà il mondo dei social e sposterà l'occhio del ciclone lontano dalla influencer. Al momento, però, pare essere in corso una vera e propria emorragia di followers. E tutti sanno quanto valore abbiano i followers per chi ha deciso di fare carriera sui social network.

Una curva in discesa

Silenzio di tomba da parte di Chiara Ferragni che, dopo l'ultimo video di scuse (sentite?), non si è più fatta sentire ed ha smesso di postare contenuti. Una scelta, quella del silenzio, piuttosto prevedibile, anche a seguito delle nuove accuse per il caso delle uova di Pasqua.

Ferragni e il suo staff hanno deciso di "giocare" in difesa in attesa che le acque si plachino, ma per ora la strategia non sembra funzionare.

Fedez attacca ancora Meloni, ma Ferragni fa mea-culpa e le dà ragione

Dati di Not Just Analytics alla mano, in pochi giorni Chiara Ferragni ha perso almeno 90mila follower. Numeri di poco conto se si considera l'enorme seguito dell'imprenditrice digitale che ad oggi conta 29,6 milioni di follower. Proviamo però a immaginare cosa accadrebbe se questa perdita, minuscola ma costante, dovesse continuare. E c'è anche chi ha avanzato il sospetto che l'influencer stia ricorrendo a dei bot per limitare i danni.

Fra l'altro le cose non sembrano andare bene neppure a Fedez, marito della Ferragni. Sceso subito nell'agone per difendere la compagna (e prendersela, tanto per cambiare, con il governo italiano), il rapper ha incassato nell'ultima settimana una perdita di follower pari a – 32mila.

Oltre al calo di seguaci, i Ferragnez stanno anche ricevendo messaggi molto negativi da parte degli utenti dei social. Entrambi sono abituati agli hater, che non mancano mai nei profili di qualsiasi personaggio pubblico, ma questo caso è diverso. Si tratta di persone che attaccano i loro beniamini perché sono amareggiati e delusi dal loro comportamento.

Il caso va avanti

Intanto la procura della Repubblica di Milano ha deciso di aprire un fascicolo sulla vicenda segnalata da Codacons e Assourt, che sul caso pandoro hanno depositato un esposto per truffa. Fratelli d'Italia, inoltre, ha inoltre chiesto al Comune di Milano di revocare l'Ambrogino d'oro ai Ferragnez.