Chiara Ferragni in lacrime con i follower: "Un periodo davvero doloroso"

Quello che sta attraversando è un periodo veramente doloroso e Chiara Ferragni ha deciso di non tenerlo più nascosto. Dopo il lungo silenzio social, l'influencer è tornata mano a mano ad aprirsi con i suoi follower, tanto da parlare del proprio stato d'animo e raccontare ciò che le sta succedendo. Soltanto l'altro giorno nel rispondere a una delle sue seguaci, l'ex Blonde salad ha parlato del marito Fedez, col quale è in crisi, spiegando che la separazione non è stata una sua scelta.

In una delle sue Stories pubblicate ieri su Instagram, Chiara Ferragni si è poi mostrata molto provata, con gli occhi lucidi e la voce incrinata dall'emozione. L'intento era quello di rispondere a qualche domanda dei suoi follower e dare aggiornamenti relativi al suo meeting di lavoro a New York, ma alla fine è stato inevitabile tornare agli argomenti più spinosi: vale a dire l'inchiesta sul pandoro e la rottura con Fedez.

"Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al lunapark, che è una delle attività che più mi piace fare con loro: portarli al parco, o sul trenino. E' stato bellissimo il momento in cui li ho visti. In questi momenti essere genitore ti salva un po' la vita" , ha raccontato l'influencer, commossa. " Sto cercando di rispondere ai vostri commenti, voglio farlo di più. Cercherò di rispondervi sempre di più. Tutti mi hanno chiesto di questi meeting a New York, è un progetto nuovo, nuovissimo per me, una cosa che non avevo mai fatto prima. Sono andati molto bene, quindi dita incrociate. Se andrà tutto bene ve lo dirò in modo ufficiale ", ha aggiunto. " In tutta questa mer** di questo periodo spero che ci siano anche delle cose belle, delle cose nuove, per darmi nuovi stimoli ", si è poi lasciata sfuggire.