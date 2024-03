Ferragni torna sulla rottura con Fedez: "Non è stata una scelta mia"

Chiara Ferragni torna ancora una volta sulla questione relativa alla presunta rottura con Fedez, e lo fa replicando a un commendo sui social in cui fa capire di non esser stata lei la responsabile della crisi e dell'allontanamento.

L'influencer cremonese ha trascorso qualche giorno a New York per allontanarsi dalle pressioni del gossip e soprattutto dalla tempesta mediatica seguita al cosiddetto pandoro gate. Qualche scatto dalla Grande Mela e una comparsata sui social per augurare buon compleanno alla sorella Francesca, poi la replica inattesa a un commento che ha riportato nuovamente il focus sulla crisi matrimoniale con Fedez.

"Tanti auguri alla mia sorellina. Geazie per essere sempre stata dalla mia parte in questi 35 anni attraverso qualsiasi cosa. Ti voglio bene all'infinito" , ha scritto l'imprenditrice digitale. Poi, come sempre, sotto il post in tanti hanno chiesto delle novità sulla presunta rottura con il marito. Stavolta, contrariamente a quanto i suoi followers si aspettavano, l'influencer ha risposto, fornendo peraltro un'indicazione abbastanza precisa.

Stando a quanto riferito dalla stessa Ferragni, la responsabilità di questa presunta rottura non sarebbe assolutamente da attribuire a lei: da ciò pare quindi di poter intuire che sarebbe stato Fedez a volersi allontanare. "Sei stupenda, ma Fede... il tuo valore aggiunto", ha scritto in un post una delle ammiratrici dell'imprenditrice, evidentemente una delle tante fan sfegatate dei Ferragnez. La replica è breve ma siglificativa: "Purtroppo non è una scelta mia".

In un post precedente, qualcun altro le aveva chiesto se esistesse la possibilità di un riavvicinamento: "Si avvicinano i compleanni dei bimbi come vorrei che tutto tornasse come prima" : anche in questo caso l'influencer ha risposto in maniera chiara con un breve ma significativo "Idem".