Da Chiara Ferragni alla Marcuzzi, gli addobbi di Natale in casa dei vip

C'è chi si è affidato alle mani esperte degli allestitori come Chiara Nasti e Beatrice Valli e chi invece ha tirato fuori dalla soffitta vecchie decorazioni (Chiara Ferragni e Martina Colombari). Ma nessuno tra i vip nostrani ha rinunciato ad addobbare la propria casa nel più classico stile natalizio. A guardare bene gli scatti pubblicati sui social network, i volti noti del mondo dello spettacolo si sono rifatti per tempo per allestire nel migliore dei modi le loro abitazioni, puntando su addobbi tradizionali e rispolverando decori già utilizzati.

Hanno puntato tutto sulla luce Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez, che per i loro alberi monumentali hanno optato per moderne luci al led, che cambiano colore con il battito delle mani. Una modernità rispolverata dall'anno precedente, almeno per quanto riguarda l'imprenditrice digitale, che già nel 2021 aveva mostrato ai suoi fan il suo abete hi-tech. Georgina Rodriguez ha puntato anche sul sex appeal, mostrandosi con tacchi a spillo e tubino cortissimo mentre appende decorazioni sull'albero insieme ai gemelli.

Beatrice Valli e Chiara Nasti - la prima in attesa del quarto figlio e la seconda fresca di parto - si sono invece affidate ad allestitori professionisti e hanno letteralmente riempito i loro appartamenti con ogni sorta di decorazione: alberi di Natale, ghirlande, schiaccianoci e addirittura un mini parcogiochi natalizio funzionante (per la Valli) e un paesaggio nordico con renne e orsi polari quasi a grandezza naturale per l'influencer partenopea.

Hanno rispolverato le decorazioni della tradizione, invece, Alessia Marcuzzi che, come ogni anno, ha scelto la sua veranda panoramica per allestire l'albero di Natale, e Giulia Salemi, che su Instagram ha mostrato il suo primo albero delle festività realizzato con il compagno Pierpaolo Pretelli. Stesso albero (e decorazioni) da ben vent'anni per Martina Colombari, che ha condiviso con i suoi fan lo scatto del suo allestimento nel giorno della festa dell'Immacolata come tradizione vuole. Cani in primo piano, invece, per Michelle Hunziker e Federica Pellegrini, che l'8 dicembre hanno mostrato sui social i loro alberi con i loro amici a quattro zampe.

Trionfo di luci, palline e fiocchi per le ex veline di Striscia Costanza Caracciolo e Giorgia Palmas, che sui social network hanno documentato passo dopo passo la realizzazione dei loro allestimenti. Ma se Costanza ha dovuto fare a meno dell'aiuto di Bobo Vieri, non si è tirato indietro Filippo Magnini che nella foto pubblicata dalla moglie davanti all'albero ha scelto di comparire in costume da bagno pronto per un tuffo in piscina. Classico e senza troppi fronzoli invece l'allestimento dell'influencer Paola Turani, mentre l'ex gieffina Delia Duran (senza il suo Alex Belli) ha rubato la scena all'albero, mostrandosi con un provocante vestito per un Natale più sexy che tradizionale.