Chiara Ferragni nervosa per l'intervista da Fazio: "Mandatemi le vostre good vibes"

Mancano poche ore all'ospitata di Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa, trasmissione su Nove condotta da Fabio Fazio. Tornata a comunicare con i suoi followers dopo settimane di assenza, l'influencer confessa di essere un po' nervosa per l'intervista, e chiede ai suoi sostenitori di inviarle buone vibrazioni.

Attesa per l'intervista

C'è grande attesa per l'intervista dell'imprenditrice digitale, finita nell'occhio del ciclone per il Pandoro-gate, ma non solo. Dopo la bufera mediatica, non ancora estinta, innescata dal caso giudiziario, l'ex Blonde salad ha ora l'attenzione su di sé anche per la crisi col marito Fedez. Una crisi di cui tanto si sta discutendo in questi giorni. Il matrimonio dei Ferragnez è davvero arrivato al capolinea, oppure, come alcuni insinuano, si tratta solo dell'ennesima trovata per sviare l'attenzione dai guai dell'influencer?

In due Stories pubblicate su Instagram, Chiara Ferragni ringrazia i suoi followers e parla dell'intervista imminente che andrà in onda nella serata di oggi, domenica 3 marzo. L'imprenditrice digitale avverte i suoi fan, dicendo che quasi sicuramente a causa dell'emozione si ritroverà a parlare troppo velocemente e si impappinerà. " Tremo per la paura e piango. Forse balbetterò ", dice ai suoi sostenitori. " Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura e piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò 'perfetta' come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità ", aggiunge.

Gli argomenti che saranno toccati nel corso dell'intervista da Fazio sono abbastanza intuibili. Probabilmente all'influencer verrà chiesto di commentare il caso del Pandoro della Balocco e di spiegare cosa sta succedendo fra lei e Fedez, che recentemente ha lasciato l'appartamento di CityLife. Tutto fa pensare che l'intervento di Ferragni a Che tempo che fa porterà a delle conseguenze. Secondo certe voci, il rapper si è arrabbiato dopo l'intervista della moglie al Corriere.

Da qui la richiesta di Ferragni al popolo social che ancora le vuole bene e la sostiene: "Mandatemi tutte le vostre good vibes".

La polemica col Codacons