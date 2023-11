Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic Instinct. Ed è polemica

Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic Instinct. Non è una boutade del 1 novembre ma ciò che realmente l'influencer di Cremona ha pensato di poter diventare con il suo travestimento di Halloween. Come da tradizione, infatti, Ferragni ha organizzato il party di Halloween a tema personaggi cinematografici e lei ha pensato bene di poter imitare l'attrice americana in una delle scene più iconiche di sempre del cinema mondiale. Abito cortissimo bianco simile a quello indossato dalla Stone, capelli raccolti e immancabile accavallamento di gambe in un video diventato virale sui social.

Sono tanti quelli che si dicono convinti che nella nuova trovata di Ferragni ci sia solamente l'ennesima provocazione atta a far parlare di sé. Il video dell'influencer è diventato virale per un particolare facilmente immaginabile: in quella scena che ha scritto pagine di cinema indelebili, rimanendo impressa nella mente di milioni di persone, Sharone Stone non indossava la biancheria intima e l'inquadratura centrale fortemente voluta dal regista mise in evidenza questo dettaglio. La domanda che a questo punto sorge spontanea è, ovviamente, una: Chiara Ferragni è stata fedele all'abito di scena indossato dall'attrice o ha fatto uno strappo alla regola? Domanda che resterà in sospeso, anche se quelli interessati ad avere una risposta sono sicuramente una percentuale, anche piuttosto risicata, di quelli che hanno sognato (e ancora sognano) sulle immagini dell'attrice americana.

La moglie di Fedez, infatti, nel video censura volutamente quella parte con una pixellatura molto ampia, che impedisce di capire se sia stato un travestimento fedele. In questo modo, Ferragni lascia aleggiare il dubbio in quelle poche persone interessate e alimenta l'engagement del suo profilo social. Tutto studiato e tutto progettato fin nei minimi particolari per l'influencer, che ancora una volta ha trovato il modo per far parlare di sé. Obiettivo, quindi, raggiunto per l'influencer " sempre umile ", come sottolinea chi fa notare come la sola idea di paragonarsi a Sharon Stone, soprattutto nei panni di Catherine Tramell nella scena dell'interrogatorio dimostri un ego enorme da parte della Ferragni.