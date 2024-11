Chiara Ferragni, la solidarietà al popolo di Valencia e la borsetta di coccodrillo. L'attacco della Lucarelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Volano ancora scintille fra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli, ormai in aperto scontro. Alla giornalista del Fatto Quotidiano non è andato giù uno degli ultimi messaggi lasciati dall'influencer sui social network. A seguito della tragedia che si è abbattuta su Valencia, città spagnola vessata da una terribile alluvione, l'imprenditrice digitale ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti della popolazione, ma il suo intervento è stato prontamente ripreso dalla Lucarelli.

" Estoy viendo las terribles noticias que llegan desde España. Todo mi cariño y apoyo a Valencia y demás zonas que se han visto afectadas por la Dana ", è quanto scritto da Chiara Ferragni sulla propria pagina Instagram, su sfondo nero e con un cuore spezzato. Ovvero: " Sto vedendo che arrivano notizie terribili dalla Spagna. Tutto il mio amore e sostegno a Valencia e alle altre aree colpite dalla Dana ". Un messaggio di empatia e solidarietà nei confronti di una popolazione piegata dal devastante evento atmosferico. Le immagini, del resto, hanno sconvolto tutto il mondo.

Selvaggia Lucarelli, però, non ha risparmiato il suo attacco neppure questa volta, ed è partita subito la critica. " Lei molto colpita dalla tragedia e chiaramente consapevole delle responsabilità dell'uomo sull'ambiente" , è stato l'amaro commento della giornalista, che ha portato l'attenzione dei suoi follower su uno degli ultimi scatti di Chiara Ferragni, in cui l'influencer indossa una borsa di Hermès in pelle di coccodrillo dipinta di rosa. "Infatti subito dopo pubblica in primo piano la Birkin di coccodrillo per sponsorizzare la sensibilità ambientale" , aggiunge Lucarelli, sferrando il suo durissimo attacco.

L'attenzione, dunque, si è spostato sull'accessorio extra-lusso sfoggiato dall'influencer, un pezzo pregiato della nota casa di moda francese con un valore fra 10mila e i 15mila euro. La pelle di coccodrillo, oltre a far infuriare gli animalisti, non è neppure un materiale a impatto zero sull'ambiente. Un oggetto sicuramente controverso. Qualcuno ha fatto notare alla giornalista che la borsetta della Ferragni non era un modello Birkin, ma una Kelly.

Sempre queste figure da povera io"

, è stata l'ironica risposta di Selvaggia Lucarelli.

Del resto la giornalista non voleva focalizzarsi sul modello della borsetta in questione, quanto piuttosto dall'incoerenza mostrata per l'ennesima volta dall'imprenditrice digitale.