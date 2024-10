Per la Spagna Chiara Ferragni è la "Donna dell'anno". L'influencer espatria in cerca di rilancio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il rilancio di Chiara Ferragni passa dalla Spagna. Dopo l'inizio della collaborazione con il marchio iberico Goa Cosmaetics, di cui è testimonial, l'imprenditrice digitale è stata eletta "International fashion icon" dalla rivista spagnola Vanitatis. L'influencer ha ricevuto l'ambito premio nel corso dei Vanitatis Awards, che si sono svolti a Madrid, e sul palco Chiara Ferragni ha ringraziato la Spagna definendola la sua " seconda casa ".

I nuovi progetti tra Grecia e Spagna

Mentre in Italia l'imprenditrice digitale deve fare i conti con la giustizia per il caso Balocco, fuori dai confini nazionali Chiara Ferragni sta vivendo un momento d'oro. Dopo avere chiuso i suoi store di Milano e svenduto le sue collezioni, l'influencer ha rivolto lo sguardo all'estero in cerca del rilancio: ha aperto un nuovo negozio ad Atene e ha stretto una collaborazione con uno dei marchi spagnoli più popolari nel campo del beauty. I voli Milano-Madrid si sono intensificati nell'ultimo anno, rendendola un volto popolare in terra iberica, per questo la rivista spagnola Vanitatis ha deciso di premiarla come "Donna dell'anno".

"Icona della moda internazionale"

Martedì 29 ottobre al Jimmy's Club di Madrid si sono svolti i Vanitatis Awards 2024 e Chiara Ferragni è stata eletta "International fashion icon". Nel ritirare il premio assegnatole, l'imprenditrice digitale ha ringraziato la Spagna nel suo discorso: " È un grande onore essere qui. Amo la Spagna. Sento che è il mio secondo paese, la mia seconda casa. Vengo a Madrid praticamente ogni mese. E sento che spagnoli e italiani sono così simili. Mi sento davvero come se fossi qui con la mia famiglia. Tutti abbiamo bisogno di seguire i nostri sogni e non è sempre facile" . Per la serata evento l'ex moglie di Fedez ha scelto di omaggiare la Spagna indossando solo abiti di brand locali: un vestito monospalla asimmetrico in paillettes nero di Palomo Spain con corsetto di Rosamario.

Fenice e Tronchetti Provera

Guardare fuori dai confini italiani, dunque, sembra essere l'obiettivo principale di Chiara Ferragni, che prova a rilanciarsi all'estero mentre in Italia le sue aziende cambiano assetto e la sua vita privata è al centro dell'attenzione mediatica.

Negli ultimi giorni l'imprenditrice digitale è finita al centro della cronaca per il presunto flirt con Giovanni Tronchetti Provera e per l'uscita di scena dalla Fenice Srl, la sua società della quale non è più. Al suo posto è subentrato il manager Claudio Roberto Calabio. Un cambio di rotta che la dice lunga sul suo futuro professionale in Italia.