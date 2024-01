Chiara Ferragni torna a fare l’influencer ma è pioggia di critiche: ecco cosa sta succedendo

Si profilano tempi duri per Chiara Ferragni. Con l’avvio delle indagini a suo carico dopo lo scoppio del Pandoro-Gate, per la nota influencer non è facile tornare in vetta e riacciuffare la sua popolarità. Sono giorni febbrili per lei, il marito e tutto lo staff che sono stati travolti da uno scandalo che potrebbe, sul serio, minare la sua credibilità e il suo lavoro. Nelle ultime e sibilline affermazioni della Ferragni, la donna si dice tranquilla e serena e che si fida della giustizia italiana ma, oramai, il danno è fatto. Sui social, però, cerca di tornare a una sorta di normalità pur limitando i commenti sotto ai post che pubblica. Ma, da quel sembra, Chiara Ferragni ha perso il suo tocco magico. Torna al lavoro, a farsi scattare foto e a pubblicizzare alberghi e ristornati ma i suoi follower non cadono più nel tranello. Di fatti, durante lo scorso week-end, come ha riportato Il Gambero Rosso, l’influencer (e non solo) è stata travolta da una vera e propria pioggia di critiche, anche molto pungenti.

Chiara Ferragni ha trascorso una notte all’Hotel de Mascognaz, a Champoluc, in Valle d’Aosta e ha postato ogni cosa su Instagram, facendosi adorare solo dalle quelle poche persone a cui è permesso interagire con i suoi post. Le foto sono piaciute alla direttrice dell’hotel che ha chiesto e poi ottenuto dalla Ferragni il permesso di re-postarle sui profili social dell’albergo. Ed è qui che si è consumato il dramma. Dato che gli haters non possono commentare più sulla pagina Instagram di Chiara, si sono riversati sulle foto che la direttrice ha pubblicato. Sono fioccati commenti molto duri nei riguardi dell’influencer tanto è vero che la direttrice è stata costretta a cancellare ogni foto. “ Ci ha telefonato la direttrice di un albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che Chiara Ferragni passasse un weekend da no i – racconta la manager al Gambero Rosso -. E le abbiamo detto certamente sì. Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti. Siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo – aggiunge - Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio”.