Chiara Ferragni torna sul web con un messaggio di ringraziamento. Ma i dettagli del "rilancio" non sfuggono

"Mi siete mancati. Come state?". Così Chiara Ferragni ha rotto il lungo silenzio, nel quale si era relegata a seguito dello shitstorm scatenatosi dopo la sanzione dell'Antitrust per il Pandoro gate Sedici giorni. Tanto è passato dall'ultima apparizione di Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. Era il 18 dicembre e l'imprenditrice digitale faceva mea culpa sul caso Balocco e devolveva un milione di euro in favore dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. Poi più niente fino a poche ore fa.

Il messaggio su Instagram

Chiara Ferragni è tornata sulla sua pagina Instagram, che in due settimane ha perso circa 300mila follower proprio a causa dell'operazione commerciale "Pink Christmas", condividendo due storie. La prima per rivolgere un saluto e una domanda ai suoi fan, la seconda per condividere il messaggio di ringraziamento a coloro che le sono rimasti accanto in questo ultimo periodo. " Una cosa mi sento di dirla", ha esordito senza timori l'influencer, proseguendo: "Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare" .

Look minimal, piega e trucco impeccabili

Come già era accaduto nel video di scuse del 18 dicembre scorso, la Ferragni ha optato per un look minimale e senza fronzoli - con un pullover blu a collo alto - per non urtare la sensibilità del suo pubblico e cercare di ottenere il perdono dei suoi follower. Ma questa volta non ha rinunciato al trucco impeccabile e alla piega appena fatta. Un chiaro segnale che per lei non è più tempo di mea culpa ma di rilancio. In che modo, non è ancora chiaro. Ma intanto le manovre tecniche sono state avviate con queste prime storie.

L'escamotage delle Storie Instagram

Che il ritorno fosse nell'aria la fanbase dei Ferragnez lo aveva capito la sera di San Silvestro, quando Fedez ha provato a riportare la moglie sul web, riprendendola in un momento di felicità familiare. Ma il trucchetto ideato dal rapper è fallito, scatenando le critiche feroci del popolo del web, che questa volta non sembra proprio dimenticare quanto fatto da Chiara Ferragni con il suo pandoro rosa. L'influencer ha comunque voluto fare un nuovo tentativo, giocandosi la carta del messaggio di ringraziamenti. "A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero", ha concluso Chiara Ferragni. Ma chi conosce i social lo sa. La prova del nove non è una Storia, che non lascia traccia pubblica dei commenti degli utenti. La vera sfida sarà condividere un post e guardare come risponderanno il 29,5 milioni di follower nei commenti.