I fan non perdonano Chiara Ferragni. Negozio vandalizzato a Roma: "Truffatrice"

Dopo le scuse social e il lungo silenzio durato giorni, Chiara Ferragni tenta di rimettersi in piedi dopo il "caso Pandoro" e l'emorragia (gravissima) di follower. Alla fine del 2023, forse con la speranza di una ripartenza nel nuovo anno, l'influencer italiana è tornata a mostrarsi sui social, ma la risposta del popolo del web non è stata quella sperata. A quanto pare, infatti, sono stati tanti i commenti negativi: " Non ti vogliamo più vedere ", "Hai ancora voglia di festeggiare? " e " Vai a nasconderti" .

Come se ciò non bastasse, nalla giornata di oggi è arrivata un'altra clamorosa notizia che sicuramente non migliorerà l'umore di Chiara Ferragni. Qualcuno, infatti, ha vandalizzato il suo store a Roma. Sulla vetrina e sulla targa del negozio patinato sono infatti comparse le scritte " Truffatrice " e " Bandita ". Insomma, chi ha lasciato il messaggio non ha voluto mandarle a dire all'influencer, accusandola molto pesantamente.

Inizia male, dunque, questo 2024 per l'ex Blonde salad, che dovrà faticare non poco per tornare nelle grazie del popolo del web che un tempo la osannava. L'atto vandalico nei confronti dello store in via del Babuino, aperto relativamente da poco tempo, è stato un segnale assai chiaro. Molte delle persone che un tempo seguivano quasi ossessivamente le mosse di Chiara Ferragni e del suo entourage hanno cambiato opinione dopo aver appreso delle ultime vicende. Prima il caso Balocco, poi quello dell'uovo di Pasqua. A poco pare essere servita la notizia che la Ferragni sia pronta a collaborare con ogni procura italiana che deciderà di indagare sui casi sollevati. Il massacro social pare essere inarrestabile.

A inasprire ulteriormente gli animi anche il fatto che alcuni ordini effettuati sul sito online di Chiara Ferragni non sarebbero arrivati a destinazione. A segnalere il problema sono stati alcuni acquirenti, che hanno parlato di oggetti non arrivati, o recapitati con largo ritardo. A seguito di ciò, Fenice Srl, società licenziante dei marchi dell'influencer, si è subito attivata, scusandosi con i clienti e rassicurandoli. Si sarebbe trattato, si legge nel comunicato stampa, di un "disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday".

Il video delle vetrine del negozio romano imbrattato è finito su TikTok è sta facendo rapidamente il giro del web. Le parole "Truffatrice" e "Bandita" sono ben visibili, e nel filmato si vedono alcune persone soffermarsi a leggere, mentre passeggiano in via del Babbuino.