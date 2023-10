"Chiara rimane al suo fianco". Come sta Fedez dopo il ricovero al Fatebenefratelli

Nelle prossime ore si saprà e se e quando Fedez verrà dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è ricoverato da giovedì scorso per una emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. Le condizioni del rapper, che compirà 33 anni tra pochi giorni (il 15 ottobre, ndr), sono buone come confermato sabato dal suo medico, Massimo Falconi: " Ci scriviamo e dice che sta abbastanza bene" . Accanto a lui c'è da giorni la moglie Chiara Ferragni.

Il rientro d'urgenza da Parigi

L'influencer ha cancellato tutti i suoi impegni ed è rimasta saldamente al fianco del rapper sin dal suo rientro da Parigi, dove si trovava quando Fedez si è sentito male. Al momento del malore, infatti, Chiara Ferragni non era con il marito, che stava per volare a Los Angeles per alcuni impegni di lavoro. La Ferragni era nella capitale francese per presenziare ad alcune sfilate della Fashion Week parigina, quando ha ricevuto la telefonata della famiglia, che la avvisava del ricovero d'urgenza di Fedez. L'influencer sarebbe dovuta rimanere a Parigi per un altro paio di giorni e invece è salita sul primo volo disponibile per Milano insieme all'amica Chiara Biasi. Rientrata in fretta e furia in Italia, l'imprenditrice digitale si è precipitata al capezzale del compagno per assisterlo in questo difficile momento.

La degenza al reparto solventi

Attualmente Fedez si trova ricoverato nel reparto solventi dell'ospedale Fatebenefratelli, dove si trovano le camere a pagamento per i degenti che non vogliono condividere le stanze con altre persone per motivi di privacy o scelta personale. La clinica dispone addirittura di un edificio solventi ma, secondo quanto riferito dall'Ansa, il rapper è ricoverato nel reparto di Chirurgia. Dall'intervista che il professore Massimo Falconi - responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che ha operato Fedez a marzo 2022 per il tumore endocrino - ha rilasciato subito dopo il ricovero del cantante emerge, però, che Federico Lucia avrebbe preferito essere portato al San Raffaele, dove lo avevano già seguito in precedenza.

La chiamata al San Raffaele