"Lo chiederanno il prossimo mese". Il retroscena sul divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni

Dal dicembre scorso, quando l'Antitrust ha multato Chiara Ferragni per il caso Balocco, la vita dei Ferragnez si è sgretolata. Alla crisi scoppiata in seguito al pandoro gate hanno fatto seguito il tracollo economico dell'imprenditrice digitale, la caduta social e la definitiva rottura con il marito Fedez. Cinque mesi che il rapper ha descritto così nel suo ultimo post Instagram, citando la sigla della popolare serie degli anni '90 Willy il principe di Bel Air: "Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita". Una rivoluzione alla quale manca ancora un tassello, il definitivo divorzio che, secondo Fabrizio Corona, sarebbe imminente.

Contrariamente a quanto riferito negli scorsi giorni dal settimanale Chi - secondo il quale i Ferragnez non avevano ancora presentato le carte per la separazione - Fedez e Chiara Ferragni avrebbero in realtà già cominciato l'iter per il definitivo addio. Il momento in cui gli avvocati sarebbero scesi in campo risale a metà marzo, cioè quando l'influencer e il rapper hanno smesso di pubblicare le foto dei loro figli sui social network, oscurandone il volto. "Dopo la separazione lui decide di mandare una lettera dall'avvocato e chiede che non vengano più mostrati i bambini vista la situazione delicata e la sua situazione giuridica", fa sapere Fabrizio Corona, che sostiene di avere parlato a tu per tu con Federico Lucia proprio su questo argomento. In quel periodo la coppia era evidentemente ai ferri corti e le foto separate, fatte durante i compleanni dei figli, lo testimoniano.

Le pratiche della separazione sarebbero state dunque depositate a fine marzo e ora, sempre secondo quanto riportato da Fabrizio Corona, i due sarebbero a un passo dal divorzio. "Vi do una notizia. La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio", ha detto l'ex re dei paparazzi durante l'ospitata nell'ultima puntata del podcast Gurulandia, lanciando l'ultima bomba sui Ferragnez. Dunque, all'orizzonte non sembra esserci alcuna possibilità di riappacificazione tra Federico Lucia e la moglie come i fedelissimi della coppia si erano augurati.

I due non si seguono più neppure sui social e nelle scorse ore Chiara Ferragni sembra avere inviato una sonora frecciata all'indirizzo di Fedez, pubblicando alcuni scatti del suo fine settimana e una frase sibillina: "Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone".