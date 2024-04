Dubbi sul divorzio dei Ferragnez, Ida Platano lascia il trono, Wanda Nara e Icardi e il video sexy

Settimana ricca di gossip e alcuni sono decisamente pungenti. C'è chi annuncia il divorzio ma le carte non ci sono (Ferragnez), chi anticipa le nozze (Incorvaia-Ciavarro), chi non riesce proprio a trovare l'amore (Ida Platano) e chi torna a farsi vedere dopo un lungo silenzio (Wanda e Mauro Icardi).

Ciavarro-Incorvaia, nozze anticipate: ecco perché

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro anticipano il loro matrimonio. Il motivo riguarda Eleonora Giorgi. L'attrice si è sottoposta a un intervento per rimuovere il tumore al pancreas scoperto a novembre scorso e ora che le cose stanno migliorando, la nuora e il figlio Paolo hanno deciso di anticipare le nozze per festeggiare il loro amore e anche l'attrice. Il matrimonio, che era programmato a ottobre in Campania, si celebrerà il 12 luglio a Forte dei Marmi, lo stesso luogo dove Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi si sono conosciuti sul set di Sapore di Mare 2 del 1983. "Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze. Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia sono stati unitissimi", ha dichiarato Clizia Incorvaia a Storie di donne al bivio, aggiungendo che la cerimonia si svolgerà sul mare alla presenza di duecento invitati. Nozze in pompa magna.

"Documenti non presentati". I Ferragnez ci ripensano?

C'è chi ancora spera che i Ferragnez tornino insieme, ma a giudicare dagli ultimi indizi le possibilità sembrano essere remote. I due hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social network, segno di una drastica rottura e l'influencer e il rapper conducono vite decisamente diverse da prima tra feste, progetti di lavoro e tanti amici. Figli e cane, che prima erano il perno della loro vita social, hanno lasciato il posto a foto e video glamour e mondani. Eppure, c'è un dettaglio che tiene ancora in piedi l'ipotesi reunion. "Le carte della separazione non sono ancora state presentate", riferisce il settimanale Chi, che nel numero in edicola ha pizzicato Fedez durante una notte brava a Milano. Insomma, i Ferragnez si saranno pure detti addio ma gli avvocati ancora non si sono mossi. Lui a Belve ha chiarito che Chiara è ancora "legalmente mia moglie" e questo la dice lunga sul futuro della coppia. Si accettano scommesse.

Ida Platano abbandona il trono di Uomini e Donne

La partecipazione di Ida Platano a Uomini e donne potrebbe essere arrivata alla fine e senza scelta. La parrucchiera siciliana è salita sul trono per cercare il vero amore lo scorso novembre ma a cinque mesi di distanza la sua avventura sembra essersi conclusa. Nelle prossime puntate del programma di Maria De Filippi (le cui registrazioni sono già state effettuate) Ida lascerà lo studio in lacrime dopo essere rimasta senza corteggiatori. Dopo avere eliminato il corteggiatore Mario Cusitore (pizzicato in un B&B con un'altra donna) anche il corteggiatore Pierpaolo Siano ha deciso di andarsene, sostenendo di non volere essere il ripiego di nessuno. A quel punto Ida Platano avrebbe salutato Maria De Filippi, come si fa quando il trono è finito, e sarebbe uscita dallo studio in lacrime dicendo: "Anche questa volta è andata male". Il trono di Ida sarà davvero finito? Colpi di scena sono possibili.

Wanda Nara, il video sexy con Icardi scatena la polemica

Da tempo non si parlava più di Wanda Nara e Mauro Icardi. I gossip su di loro si erano esauriti e dopo la vittoria di Ballando con le stelle, l'argentina si è dedicata a una nuova professione, quella di cantante. In questi mesi Wanda ha pubblicato tre singoli in argentino e addirittura in portoghese, brani che le hanno fatto ottenere grande successo nei paesi latini. Da noi della sua musica non si parla, ma a fare parlare è il videoclip dell'ultima canzone "Amor Verdadero", che racconta la sua storia con Maurito. Nel video i due amoreggiano sotto la doccia e le immagini hot non mancano, tanto che Wanda ha dovuto chiudere la sezione commenti per le tante critiche ricevuto. Un po' come quando la coppia era finita nella bufera per avere posato mezzi nudi su un tavolo.

