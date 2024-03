"Ci divertiamo insieme...". Bruno Cerella sibillino sul rapporto con Belen Rodriguez

Nel corso degli ultimi giorni in rete sono trapelati diversi (e altri) gossip sulla vita privata di Belen Rodriguez. Nonostante al ex showgirl di Mediaset sia lontano dalle scene da qualche tempo, c’è ancora tanto interesse verso di lei e verso la sua vita sentimentale. Dopo il tiro e molla con De Martino e quella relazione tormentata con Spinalbese, Belen fatica a trovare una persona che possa renderla felice. Si era sperato che potesse essere Elio Lorenzoni ma tra i due è durato pochissimo il fuoco di paglia. Giusto il tempo di una vacanza insieme. Anche se la diretta interessata non ha mai parlato di love story con l’imprenditore di Bresca, le foto che ha pubblicato sui social hanno accesso l’interesse dei fan. Chiusa la breve liaison, Belen si è concessa del periodo da sola con se stessa, eppure in molti hanno notato la presenza di Bruno Cerella negli scatti apparsi su Instagram. Secondo Chi, il celebre giocatore di basket, classe 1986, sarebbe il nuovo interesse amoroso della Rodriguez. Ma le cose sono ben diverse da ciò che sembrano.

Il giocatore di origini argentine è tra le pagine de Il Corriere dello Sport che ha parlato di quanto sta accadendo nella sua vita e, nel rispondere alle domande sulla possibile storia d’amore con Belen Rodriguez, mette a tacere qualsiasi tipo di pettegolezzo e illazione. “ Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia ”, afferma. Quindi nessuna passione travolgente ma solo una semplice amicizia. “Le confermo che siamo grandi amici. Ci fa molto piacere condividere del tempo insieme – aggiunge -. Ci facciamo grandi risate. Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini - continua -. Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere” . Ma Bruno Cerella non si ferma di certo qui con le sue dichiarazioni. Ammette, senza mezzi termini, quanto sia importante per lui vivere questo momento della sua vita insieme alla Rodriguez. "Quando esco insieme a lei, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà. Mi fa divertire e mi fa divertire tanto" , conclude.

Quindi con queste parole così concise, il giocatore di basket ha smontato pezzo dopo pezzo il gossip che trapelato da Chi e, con la dichiarazione che ha rilasciato lui stesso sulla questione, fa comprendere come è possibile (ancora) l’amicizia tra un uomo e donna. E che può essere anche incondizionata e senza secondi fini. Ovviamente lo sarà fino al prossimo pettegolezzo su Belen Rodriguez.