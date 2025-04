"Ci hanno preso tutto": Elisa Isoardi derubata a lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutta avventura per la popolare conduttrice tv Elisa Isoardi e il suo staff di Linea Verde, il programma di Rai Uno, mentre si trovavano a Livorno per girare una puntata: dei ladri hanno rotto il minivan di servizio rompendo il finestrino e trafugando tutto ciò che era contenuto al suo interno.

Come è avvenuto il furto

" Una giornata un po' movimentata ma non vi racconto niente, adesso ve lo dirà Elisa ", esordice sulle Storie del proprio account Instagram l'amica e collega Monica Caradonna. " Ringrazio la polizia della questura di Livorno perché sono stati molto efficienti ", afferma la 42enne di Cuneo mostrando il verbale di denuncia aggiungendo subito dopo i particolari del furto. " Ci hanno rubato tutto: hanno rotto i finestrini del van e mi hanno rubato la borsa con il telefonino, portafogli, carte di credito. Diciamo che è stata una bella trasferta ", prova a ironizzare la Isoardi per esorcizzare il danno subìto.

Il rientro a Roma

Il furto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 23 aprile: la conduttrice, sconsolata, ha poi spiegato che il programma sarebbe stato quello di rientrare a Roma dove ad attenderla ci sarebbe stato suo nipote nonostante le vacanze previste in un primo momento. " L'unica cosa che bisogna fare in questi è non perdere la pazienza ", conclude Isoardi. " Tu sei stata bravissima, io sarei impazzita. Sei stata troppo brava Eli, complimenti ", sottolinea l'amica.

Il ringraziamento a Livorno

Nonostante la vicenda, poche ore dopo l'accaduto ai giornalisti di Quilivorno hanno spiegato che non bisogna adesso demonizzare quanto avvenuto nella città toscana perchè episodi del genere possono avvenire ovunque in Italia. "Purtroppo sono cose che possono capitare e non è per colpa di una persona che si può giudicare un territorio. Livorno ha tante cose belle che nonostante l’episodio noi racconteremo con amore", spiegano Isoardi e Caradonna.

Proprio nelle ultime ore, sul portale Davide Maggio sono usciti i primi rumors per la prossima stagione: la conduttrice potrebbe iniziare una nuova avventura lasciando il popolare programma di

Rai Uno, Linea Verde, ma rimanendo sempre in Rai. Tra quelle che sono soltanto ipotesi riportate sul sito web potrebbe esserci la conduzione del sabato pomeriggio di Rai 1 al posto di Emma D'Aquino a "Sabato in Diretta".