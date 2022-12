"Da cinica imprenditrice a neo vittima". Lucarelli a gamba tesa contro la Ferragni

Da qualche giorno, Selvaggia Lucarelli sta conducendo un'inchiesta sul pandoro di Chiara Ferragni per Balocco, un prodotto creato in collaborazione tra la nota casa dolciaria e l'imprenditrice digitale. Il focus della giornalista si è concentrato sul fine benefico dell'iniziativa alla base della promozione del prodotto e quello che è emerso dall'inchiesta sembra non collimare con quanto gran parte delle persone sono state portate a credere.

Da qui è nata una serie di domande, sia da parte di Selvaggia Lucarelli, sia da parte di chi ha comprato il pandoro, convinto di contribuire alle donazioni per l'ospedale Regina Margherita di Torino. Domande alle quali, per il momento, né l'influencer e nemmeno la casa dolciaria hanno fornito risposte. Invece di rispondere alle domande, Chiara Ferragni ha tentato di spostare il focus dell'opinione pubblica, dipingendosi come una vittima del body shaming e dell'hating online. Tentativo che, però, dopo anni di esperienza social da parte degli utenti, non ha funzionato.

Ed è la stessa Selvaggia Lucarelli ad aver in qualche modo smontato il tentativo di Chiara Ferragni, richiamandola alle proprie responsabilità di imprenditrice ma anche di influencer capace di muovere le masse e di incidere sulle decisioni di milioni di persone. Ed è per questo che Selvaggia Lucarelli non le fa passare il tentativo di vestirsi da vittima di odio online per qualche commento comparso sotto uno dei suoi post social nel tentativo di distogliere l'attenzione dal tema degli ultimi giorni. " Riceve insulti dal giorno uno del suo approdo sul web, che sono pari allo 0,1 percento dei complimenti sulla sua figaggine ma ne fa un caso quando le serve spostare il focus da 'cinica imprenditrice del pandoro' a 'neo-vittima degli hater'. Grande classico del metodo Ferragnez ", ha scritto Chiara Ferragni in una sua storia, criticando l'atteggiamento dell'imprenditrice.