Clan Ferragnez, crolla il gradimento social per tutti: pure Fedez in caduta libera

Se da una parte ci sono i procedimenti giudiziari e le indagini, dall'altra c'è il contraccolpo social. Il ciclone, che si è abbattuto su Chiara Ferragni e che non sembra essere destinato a esaurirsi presto, sta coinvolgendo, di riflesso, anche altri familiari dell'influencer: sorelle, genitori e suoceri compresi. E il lento ma inesorabile declino sta avvenendo lì dove i Ferragnez sono più forti: sui social network. I profili Instagram della famiglia Lucia - Ferragni sono in rosso da oltre un mese e l'emorragia di seguaci è costante. L'unico a salvarsi è il marito di Francesca Ferragni, che sembra vivere di luce propria nonostante le grane della cognata.

La caduta social dei Ferragni

Che la situazione sia critica per i Ferragni è chiaro. Post ridotti al minimo per evitare critiche e offese, hater bloccati e commenti negativi cancellati per cercare di contenere i danni. Ma questo non ha rallentato il fuggi fuggi degli internauti. Le conseguenze maggiori della caduta in disgrazia di Chiara Ferragni le stanno pagando le sue sorelle, in particolare Valentina Ferragni. Negli ultimi trenta giorni oltre 22mila follower hanno deciso di smettere di seguirla, ma non di commentare con critiche e parole di delusione i suoi post. Meno 9mila seguaci anche per l'account di Francesca Ferragni, la meno esposta tra le sorelle, ma pur sempre molto attiva e seguita su Instagram. La giovane, che di professione fa la dentista, paga lo scotto di essere "sorella di...". Perdite minime in termini percentuali sul totale dei follower, dirà qualcuno, ma sui social network si sa che a contare non è tanto il numero quanto l'engagement e una lunga serie di "meno" è peggio di uno tsunami.

I numeri della crisi di Ferragni & Co.

Perdita di consensi anche per mamma Marina Di Guardo (-3500 follower), scrittrice, che negli ultimi giorni ha provato a rilanciare la figlia, pubblicando foto di un tranquillo pomeriggio al parco con Chiara e i nipoti, ottenendo, però, scarso successo. Cancellare i commenti sgraditi non sembra pagare in termini di rilancio social. Secondo i dati estrapolati da Notjustanalytics, l'unico a trarre beneficio da tutta questa situazione sembra essere il marito di Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti, che dall'inizio della bufera (15 dicembre) ha guadagnato 4mila follower. Una crescita costante registrata anche nei mesi precedenti. Decisamente peggiore il bilancio di Chiara Ferragni che dallo scoppio della bufera, che l'ha travolta, ha perso 225mila follower. Solo nella giornata del 9 gennaio, quando è uscita la notizia che l'ospedale Regina Margherita ha ricevuto il bonifico da un milione di euro in donazione, la Ferragni ha perso 9mila seguaci. Segno che cercare di ripulirsi l'immagine elargendo soldi a destra e a manca non funziona più.

Fedez, il padre e Muschio Selvaggio

Piove sul bagnato sul profilo Instagram di Fedez. Dal 15 dicembre il rapper ha visto scappare 113mila follower e niente, neppure il puerile battibecco con Myrta Merlino, sembra riuscire a ridare slancio al suo canale. Male anche l'account di Muschio Selvaggio: il canale podcast (ancora co-gestito con l'ex amico Luis Sal) perde un centinaio di utenti al giorno e il segno "più" non si vede da oltre un mese. Persino Franco Lucia, il padre di Fedez, che su Instagram si diletta in ricette e consigli culinari, ha perso la sua buona fetta di seguaci (-667). Segnali che indicano che il vento è cambiato per i Ferragnez.