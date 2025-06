"Nessun ripensamento". Claudio Baglioni dice addio

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessun ripensamento per Claudio Baglioni che, dopo l'annuncio fatto a gennaio 2024 sul suo ritiro dalla scena musicale, conferma che alla fine del 2026 darà l'addio al suo pubblico. Indietro non si torna, ha assicurato il cantautore romano, che ha deciso mettere un punto alla sua lunga carriera artistica. " Mi concedo i prossimi mille giorni, mi concedo il giro d’onore, quello che gli inglesi chiamano il giro della vittoria", aveva detto al IlGiornale.it un anno e mezzo fa, motivando ironicamente il suo ritiro: "Per evitare il giorno in cui si diventa macchiette, in cui si devono ritoccare troppo le foto ". Parole che sono state confermate oggi alla vigilia dell'uscita della riedizione dell'album "La vita è adesso" del 1985.

La conferma di Baglioni

Poche settimane fa l'artista aveva fatto credere di averci ripensato. Dal palco del Teatro della Pergola a Firenze, dove si è esibito a inizio maggio, emozionato per l'affetto travolgente dei suoi fan, aveva affermato: " Forse dovrei fare un nuovo disco". Una battuta più che un annuncio viste le ultime dichiarazioni rilasciate da Claudio Baglioni, che ha presentato la riedizione dell'album "La vita è adesso" del 1985, in uscita il 6 giugno, a 40 anni dal debutto in un evento a Roma. " Confermo quello che ho detto, saranno gli ultimi mille giorni. Nessun ripensamento. Appena l'ho annunciato ho pensato di aver fatto una cosa insensata. Poi ho capito di aver preso la decisione giusta. Mille, ovviamente, è una cifra simbolica, potrei sforare un po", ha dichiarato Baglioni sulla Terrazza degli Aranci dell'Hotel Hilton di Roma.

La riedizione dell'album "La vita è adesso"

Alla fine del 2026 mancano ancora molti mesi, nei quali Baglioni porterà la sua musica in giro per l'Italia con "La Vita è Adesso GrandTour" con 40 concerti in partenza nell'estate del 2026. Sui palchi italiani l'artista porterà in particolare gli undici brani contenuti in "La vita è adesso" e il brano inedito "Il sogno è sempre", realizzato con l'Orchestra Italiana del Cinema e Il Coro Giuseppe Verdi. A proposito della riedizione del suo album il cantautore ha dichiarato: " Non amo le celebrazioni quando un autore è in vita perché si perde tempo a guardarsi indietro anziché guardare avanti: è come se fossero commemorazioni. Non volevamo nemmeno dargli una lucidata, come si fa in queste occasioni.

E così siamo tornati in studio di registrazione per suonarle e cantarle dal vivo e l'abbiamo fatto come si registravano i dischi tanti anni fa, tutti insieme nella stessa stanza". Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati insieme a una formazione di 21 musicisti e coristi nei celebri Forum Studios di Roma.