Collassa sul palco durante il concerto: morto il rapper americano Fatman Scoop

" Se vieni ad una festa, fai casino! ". Aveva appena pronunciato queste parole Fatman Scoop prima di collassare sul palco e morire davanti a migliaia di spettatori. È successo nel Connecticut durante il concerto che il rapper americano, 53 anni compiuti lo scorso 6 agosto, stava tenendo davanti a un nutrito gruppo di fan che hanno ripreso l'impressionante sequenza del malore, che ha portato al decesso dell'artista.

Il malore ripreso nei video

Sono numerosi i video che hanno immortalato gli ultimi minuti di vita di Fatman Scoop e che da giorni sono virali sui social network. Isaac Freeman III, questo il vero nome del rapper, si stava esibendo al Town Center Park di Hamden nel Connecticut. Sul palco insieme a lui c'erano un dj e due operatori video. Nel filmato, che racconta del drammatico malore, si vede il rapper in bermuda e senza maglietta dirigersi verso la console mentre invita il pubblico a fare rumore. Poi, una volta raggiunto il dj, le immagini immortalano l'esatto momento in cui l'artista si è sentito male ed è collassato addosso al disc jockey, che si trovava alla sua sinistra. La musica è stata immediatamente interrotta e Fatman Scoop soccorso dal suo staff. Il sito americano TMZ riferisce che a Freeman è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare e in un video esclusivo ottenuto dal sito si vedono i paramedici cercare di rianimare disperatamente il rapper sul palco. Fatman Scoop è stato poi trasportato in ospedale ma è stato dichiarato morto poco dopo.

L'annuncio della morte

A dare l'annuncio della scomparsa del rapper è stato il suo tour manager, Pure Cold, che nella tarda nottata del 31 agosto ha scritto un toccante messaggio sui suoi profili social: " Sono sinceramente senza parole... Mi hai portato in giro per il mondo e mi hai fatto esibire al tuo fianco su alcuni dei palchi più grandi e grandiosi di questo pianeta, le cose che mi hai insegnato mi hanno davvero reso l'uomo che sono oggi. Grazie mille, ti amo x ". Nel giro di poche ore altri grandi artisti della scena musicale hip hop hanno espresso il loro cordoglio per l'improvvisa morte di Fatman Scoop e tra loro anche Missy Elliott e Mariah Carey, che con il rapper avevano collaborato anni fa.

Celebre per avere portato al successo la hit "Be Faithful", nel 2003, Fatman Scoop aveva vinto due Grammy nel 2006 per il miglior video e la miglior canzone rap con "Lose Control", brano realizzato in collaborazione con Missy Elliott e Ciara. Al momento rimangono sconosciute le cause della morte dell'artista americano.