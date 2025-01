Il colpo di fulmine, i Mondiali, l'Isola dei famosi: la storia d'amore tra Francesca Piccinini e Dj Ringo

Francesca Piccinini festeggia 45 anni. La pallavolista, che ha trionfato in Europa e nel mondo con la maglia della nazionale azzurra, è uno dei volti simbolo dello sport italiano e è stata spesso protagonista della cronaca rosa. Tra le sue storie più chiacchierate c'è senza dubbio quella con Dj Ringo, vissuta tra il 2001 e il 2005.

Il colpo di fulmine

Settembre 2001. Francesca Piccinini è reduce della vittoria della medaglia d'argento agli Europei in Bulgaria mentre dj Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio, è uno dei disc jockey più popolari d'Italia. Francesca e Ringo si incontrano per caso a un evento e tra loro scocca subito la scintilla. La pallavolista ha 22 anni, Ringo 40 anni e alle spalle ha una relazione appena conclusa con Elenoire Casalegno, dalla quale ha avuto una figlia Swami, di soli due anni.

Il Mondiale del 2002

La storia tra Francesca e Ringo è travolgente ma gli impegni sportivi con il Bergamo e con la Nazionale portano la pallavolista a essere spesso lontana dal compagno. Durante l'estate 2002 si concedono una breve vacanza prima della trasferta in Germania dove, con la maglia azzurra, Francesca conquista uno storico Oro ai Mondiali di pallavolo. Al rientro dal trionfo tedesco ad accoglierla all'aeroporto oltre ai tifosi c'è anche Ringo.

I paparazzi e i gossip

Tra il 2002 e il 2003 la pallavolista e il deejay finiscono spesso sulle copertine delle riviste scandalistiche. La coppia è una delle più chiacchierate del periodo e i paparazzi non perdono occasione di seguirli per immortalarli felici e innamorati; come nell'autunno del 2002 quando Francesca e Ringo vengono paparazzati all'inaugurazione del ristorante "Satin", nuova attività imprenditoriale di Simona Ventura.

L'Isola dei famosi

Settembre 2003. Ringo viene scelto per partecipare alla prima edizione del reality di sopravvivenza, "L'Isola dei famosi". Il dj parte per l'Honduras ma dopo appena quattro giorni si ritira dal gioco e rientra in Italia. In studio da Simona Ventura Ringo è ospite per tutte le restanti prime serate e con lui in studio c'è anche Francesca. A novembre 2003 Francesca presenta il suo calendario sexy, realizzato per la rivista maschile Men's Health e al suo fianco, nella serata di presentazione, c'è Ringo.

Virgin Radio e la biografia

Nel 2004 mentre dj Ringo affronta una svolta nella sua carriera professionale, assumendo la direzione di Virgin Radio, Francesca Piccinini si concentra sulla stesura della sua biografia. Tra un allenamento e l'altro, la pallavolista scrive il suo primo libro "La Melagrana", dove parla della sua vita fuori e dentro al campo da gioco e dei suoi valori. Nulla fa presagire che la coppia sta attraversando un periodo di crisi.

L’annuncio di Ringo

Il 17 febbraio 2005 durante un’intervista con Tgcom24. Ringo confessa che, dopo quattro anni d’amore, la relazione con Francesca è arrivata la capolinea: " Ormai lo posso dire: ormai lo renderemo ufficiale. Io e Francesca abbiamo deciso di allontanarci, perché i nostri impegni di lavoro ci tenevano troppo lontani, lei è sempre in ritiro ". Le riviste scandalistiche lo hanno già paparazzato in compagnia di una misteriosa compagna, ma Francesca si rifugia dietro un iniziale "no comment" salvo poi smentire la rottura.

Il chiarimento di Francesca

Ad aprile sulle pagine di QS Francesca Piccinini parla del difficile momento che sta attraversando con Ringo. " Voglio bene a Ringo, sono state dette delle inesattezze. Lui mi aiuta nei momenti difficili" , rivela Francesca. Pochi giorni dopo la coppia viene paparazzata insieme per le vie di Milano ma il feeling che li univa sembra essere sparito. A giugno, dopo l’uscita dello spot girato insieme sulla sicurezza stradale, Francesca e Ringo si lasciano definitivamente ma a sancire l’addio non c’è nessun comunicato stampa.

Francesca Piccinini e dj Ringo oggi

Della fine della loro storia e dei motivi dietro all’addio Ringo e Francesca non hanno mai parlato pubblicamente ma i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti.

Oggi Francesca Piccinini è legata all'ex calciatore Cristiano Doni, mentre Ringo è fidanzato con un'altra ex pallavolista