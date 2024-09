Il colpo di fulmine, la passione e l'addio: la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Marco Borriello

Spente le candeline dei quarant'anni per Belen Rodriguez è tempo di bilanci. Sin dal suo arrivo in Italia, all'inizio degli anni 2000, la showgirl argentina ha fatto parlare di sé ma sono soprattutto i suoi amori, tanti e travolgenti, ad averla portata al centro della cronaca rosa. Tra tutte le sue storie, però, quella con Marco Borriello è stata forse la relazione più vera e incondizionata.

Il colpo di fulmine al Billionaire

Estate 2004. Da tre mesi Belen si è trasferita a Milano dall'Argentina, ha 19 anni anni e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Marco Borriello, 22 anni, è un calciatore del Milan. I due si incontrano in Sardegna nel più famoso locale della Costa Smeralda, il Billionaire. Marco è in vacanza con i colleghi Bobo Vieri e Pippo Inzaghi, mentre Belen è in compagnia di alcune amiche modelle: tra loro è subito colpo di fulmine. " Ero sulle scale del bagno del locale, parlavo poco italiano, è stato Marco ad avvicinarsi. Quella sera lo guardai e rimasi sconvolta per quanto era bello. A lui feci lo stesso effetto e andammo via insieme. Ci siamo fidanzati immediatamente e, dopo due giorni, andavamo insieme ovunque" , racconterà l'argentina anni dopo.

La passione travolgente

Belen e Marco si lasciano travolgere dalla passione e iniziano a frequentarsi pubblicamente. Lei non è ancora famosa e lui è in procinto di trasferirsi per giocare nella Reggina, dove il Milan lo ha mandato in prestito. Nonostante la distanza la coppia funziona e Belen è innamoratissima. Intanto l'argentina inizia a lavorare come modella per alcuni brand di moda.

I primi passi in televisione

È il 2005. La stagione sportiva di Borriello non è brillante e dopo una prima parte di campionato alla Sampdoria, Marco viene mandato in prestito al Treviso. Intanto Belen si avvicina al mondo dorato della televisione con alcune ospitate a TeleBoario. I paparazzi incominciano a interessarsi alla coppia, del resto Borriello è considerato il "bello" del campionato e le riviste di gossip pubblicano i primi scatti di Belen e Marco innamorati e felici.

La squalifica di Borriello

Nella primavera del 2007 Belen viene scelta per condurre alcune puntate dello sho comico La tintoria in onda su Rai3. Il grande pubblico incomincia a conoscerla anche grazie allo spot per la tv della TIM, dove lavora al fianco di Christian De Sica e Elisabetta Canalis. Marco, invece, vive uno dei momenti più difficili della sua carriera. Dopo essere tornato a Milano in rossonero, Borriello risulta positivo a due sostanze dopanti che anche le controanalisi lo confermano, per questo deve scontare una squalifica di tre mesi.

Inseguiti dai paparazzi

L'estate 2007 è di fuoco per Belen e Marco. Il calciatore è appena stato ceduto al Genoa e decide di godersi l'estate tra Milano Marittima e la Sardegna prima di tornare in campo e dimostrare chi è. Belen è reduce dalla conduzione di Circo Massimo al fianco di Fabrizio Frizzi e ha già alcuni contatti per esordire in Mediaset. I paparazzi li seguono per tutta l'estate anche in mezzo al mare, dove la coppia cerca un po' di privacy a bordo di uno yacht, e le immagini dei loro baci e delle effusioni piccanti finiscono sulle copertine di molte riviste di gossip. A metà luglio la coppia partecipa anche all'inaugurazione della stagione estiva del Billionarie, il luogo dove i due si sono conosciuti e innamorati. La loro storia sembra non conoscere crisi.

L'isola dei famosi

Il 2008 è un anno cruciale per Belen. L'argentina è protagonista in Mediaset con Pirati e Lucignolo ma l'occasione per emergere e dare una spinta alla sua carriera arriva con L'Isola dei famosi. Marco è impegnato con il Genoa e per lui si tratta di un anno d'oro che lo porta a indossare anche la maglia della Nazionale. Quando Belen riceve la chiamata di Simona Ventura, che la vuole nel suo reality, Marco sprona la fidanzata a partecipare, consapevole che l'Isola può essere un'ottima vetrina per la sua carriera. Ma di fatto, la partenza per l'Honduras di Belen, rappresenta la fine della loro relazione per quanto accadrà sull'isola.

Il flirt con Rubicondi

Durante la lunga permanenza sull'isola Belen stringe un legame particolare con Rossano Rubicondi, marito di Ivana Trump. Le telecamere li riprendono in atteggiamenti intimi e Vladimir Luxuria (poi vincitore dell'edizione) sgancia la bomba in diretta, sostenendo che i due si sono più volte baciati. A Milano Marco Borriello ha altri problemi a cui pensare, una serie di infortuni che lo tengono lontano dal terreno di gioco, ma i pettegolezzi e l'impossibilità a comunicare con Belen lo portano a prendere una decisione drastica. " Al ritorno dall'Isola Marco non voleva più vedermi e nemmeno parlarmi ", raccontò anni dopo la Rodriguez.

La scelta di Belen e l'addio

Grazie al secondo posto nel reality l'argentina ottiene una visibilità incredibile e Belen in quel momento sceglie la carriera. Piovono proposte televisive da ogni parte e lei non si lascia sfuggire l'occasione della vita. " Marco è assai orgoglioso e questa storia lo ferì moltissimo. Il fatto di non volermi più vedere e sentire mi aveva fatto arrabbiare al punto che, quando finalmente ci incontrammo, gli dissi che non sapevo se lo amavo ancora. Lo feci per ripicca, ma da allora non ci siamo più visti", rivelò Belen mesi dopo la rottura.

Belen e Borriello oggi

Nonostante l'addio, avvenuto nel 2008, Marco e Belen sono rimasti in ottimi rapporti tanto che negli anni si sono riavvicinati in un paio di occasioni (prima nel 2016 poi

nel 2018). Entrambi hanno sempre speso parole di stima e affetto nei confronti dell'altro, ma oggi le loro strade rimangono separate. Belen Rodriguez è fidanzata con Angelo Edoardo Galvano, mentre Marco Borriello è single.