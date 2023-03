Compleanno in famiglia per Bruce Willis: ma preoccupano le sue condizioni

Bruce Willis ha spento sessantotto candeline. L'attore di Hollywood ha festeggiato il compleanno il 19 marzo insieme alla sua famiglia allargata: l'ex moglie Demi Moore, le loro figlie e l'attuale compagna Emma Heming e i loro bambini. L'occasione per condividere con i milioni di fan di Willis i momenti di spensierata felicità vissuti da lui e dai suoi familiari, nonostante la diagnosi di demenza senile arrivata pochi mesi fa, che ha costretto l'attore a dire addio al mondo del cinema.

Sono stati alcuni video condivisi sui social dai suoi familiari a raccontare come Bruce Willis ha vissuto il giorno del suo 68esimo compleanno, attorniato dagli affetti più cari che da tempo fanno scudo attorno a lui. L'attenzione mediatica su di lui è alta da quando gli è stata diagnosticata la demenza senile e la moglie e l'ex compagna cercano di proteggerlo da fotografi e curiosi. In occasione del suo compleanno, però, la famiglia ha condiviso alcuni filmati sui social, nei quali Bruce appare felice e sereno.

La festa in famiglia

Demi Moore e le tre figlie avute con l'attore - Rumer, Tallulah Belle e Scout LaRue - hanno fatto visita al divo di Hollywood nella sua casa di Los Angeles, dove vive da tempo con l'ultima moglie e i figli Evelyn Penn e Mabel Ray. Quattro chiacchiere, una canzone di auguri e poi la torta con le candeline: tutto ripreso con il cellulare da Demi Moore e condiviso su Instagram. Nelle immagini Bruce Willis sembra sereno e divertito dalla situazione e a suo agio con la famiglia, nonostante l'invalidante diagnosi di demenza senile. " Buon compleanno, BV! Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l'amore e i calorosi auguri li sentiamo tutti" , ha scritto la Moore sul web per ringraziare i fan dell'affetto dimostrato per Willis nel giorno del suo compleanno.

