La comunità, il carcere, le bella vita: la storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Fabrizio Corona compie 51 anni. L'ex re dei paparazzi è da sempre una delle figure più controverse e discusse del panorama mediatico italiano. Spesso al centro di vicende giudiziarie e scandali, Corona ha fatto parlare di sè anche per le sue storie d'amore prima con Nina Moric poi con Belen Rodriguez. Nell'elenco delle donne che sono state al suo fianco c'è anche il nome di Silvia Provvedi, che è stata la sua fidanzata dal 2016 al 2018.

L'incontro in comunità

Giugno 2015. Dopo tre anni in carcere Fabrizio Corona ottiene l'affidamento in prova ai servizi social e viene trasferito nella comunità Exodus di Don Mazzi. L'ex re dei paparazzi deve scontare ancora cinque anni di pena residua, ma in comunità - su decisione del magistrato - può ricevere visite e incontrare persone. E' in questa occasione che incontra per la prima volta Silvia Provvedi. Lei e la sorella Giulia sono reduci dalla vittoria de L'Isola dei famosi. " La mia migliore amica mi portò una serie di ragazze per farmi riprendere l'attività sessuale che in carcere avevo perso", racconterà Corona nella sua biografia: "Tra le ragazze che mi presenta e che cercano in me delle opportunità lavorative ci sono le Donatella ".

Il servizio per Playboy

Ottobre 2015. Grazie alle sue conoscenze Corona riesce a fare ottenere a Silvia e Giulia Provvedi un servizio esclusivo su Playboy per questo Silvia si fa vedere spesso in comunità. Il rapporto tra lei e Corona prende una piega più intima subito dopo avere girato il servizio per la nota rivista. " Una sera Silvia mi chiede se può dormire da me, accettando commetto un reato perché è vietato avere ospiti dopo un certo orario, ma non me ne frega un ca...o. Così decido di fare sesso con lei. Da quel momento iniziamo a fare coppia fissa" , rivelerà l'ex re dei paparazzi nella sua biografia.

Le prime foto pubbliche

Fuori dal carcere e affidato alla comunità di Don Mazzi Fabrizio torna a vivere una vita di apparente normalità. Al suo fianco c'è sempre Silvia, che nel frattempo pubblica due singoli con la sorella sotto lo pseudonimo "Le Donatella". La prima foto pubblica della coppia viene scattata a maggio 2016 in occasione del party organizzato in un salone di bellezza di Milano. Tra serate, cene e eventi, l'estate di Silvia e Fabrizio trascorre con i paparazzi sempre al seguito.

Il weekend a Capri

Luglio 2016. Silvia e Fabrizio partono per una breve vacanza a Capri. Le foto delle loro effusioni bollenti a bordo di uno yacht finiscono sulla copertina della rivista Chi: Corona è tornato a fare "la bella vita" e le foto destano scalpore. Al rientro a Milano Silvia e Giulia debuttano come conduttrici del talent sportivo "Italian Pro Surfer" in onda su Italia1.

Il secondo arresto

Il 10 ottobre 2016 Fabrizio Corona viene nuovamente arrestato e finisce nel carcere di San Vittore. La Procura di Milano ha trovato nel controsoffitto della sua abitazione milanese un milione e 700mila euro e il sospetto è che si tratti di soldi ottenuti a nero. Per Silvia è un momento di grande crisi. La cantante mette da parte la sua carriera per rimanere al fianco di Fabrizio che, attraverso il suo legale, punta a tornare in semilibertà con gli arresti domiciliari.

In carcere e in tribunale

La relazione tra Silvia e Fabrizio prosegue anche mentre l'ex re dei paparazzi si trova dietro le sbarre. La cantante va a trovare il compagno a San Vittore con frequenza, anche due volte a settimana, e in tribunale è sempre presente in occasione delle udienze che Fabrizio sostiene nei mesi successivi all'arresto. " Silvia Provvedi non mi ha mai abbandonato. Era come se fosse con me in galera. Avevo la cella tappezzata delle nostre foto. Sarò sempre in debito con lei, mai nessuna donna ha fatto tanto per me. Ha rinunciato alla sua vita, per vivere la mia. Recluso io, reclusa lei" , racconterà Corona su Chi anni dopo.

Fuori dal carcere

21 febbraio 2018. Fabrizio Corona esce dal carcere in affido provvisorio e terapeutico in una comunità di Limbiate. Fuori da San Vittore ad attenderlo c'è Silvia, che gli corre incontro per abbracciarlo. L'immagine viene immortalata dai paparazzi e dai cameraman delle tv nazionali, appostati fuori dal carcere. La coppia torna a convivere sin da subito nella vecchia abitazione di Corona a Milano, la stessa che era stata sequestrata dai giudici due anni prima.

La proposta di nozze

Aprile 2018. Ospite di Mattino Cinque, nello studio di Federica Panicucci, Silvia parla per la prima volta della proposta di nozze che Fabrizio le ha fatto subito dopo l'uscita dal carcere. " Io lo adoro, lo amo, ma il matrimonio è una cosa importante e lo sto facendo un po' aspettare ", confessa la cantante, che in studio svela di non avere detto "sì" a Fabrizio ma di avere rimandato la decisione.

La crisi poi l'addio

Maggio 2018. La riviste scandalistiche dedicano molte copertine a Silvia e Fabrizio: per la stampa rosa la coppia si è lasciata. Corona è tornato a mettere al centro di tutto il lavoro e Silvia, che è ormai fuori dalla televisione da diverso tempo, rimane ai margini della sua vita. A Verissimo Silvia parla di una crisi profonda e di ultimatum: " Se non cambiano le cose ci separeremo. La nostra crisi è nata da quando è uscito dal carcere, perché abbiamo un modo diverso di vedere le priorità della vita. Lui si è dimenticato delle promesse che mi aveva fatto. Ho 24 anni e non ho intenzione di rovinarmi la vita" . Ma poche settimane dopo Corona conferma la rottura sulle pagine di Chi: " Ho ripreso a far l'amore con il mio lavoro. E Silvia era lì che mi guardava, che mi aspettava, che forse capiva. Forse... Siamo entrati in crisi. Dentro di me non ho mai smesso di amarla. Mai. Ma il lavoro mi ha allontanato da Silvia, che invece aveva bisogno di noi. Pensavo potesse comprendere, non lo ha fatto. Oggi, purtroppo, è finita ".

I retroscena dietro alla rottura

La fine della relazione lascia molti strascichi. Complice la partecipazione di Silvia e Giulia al Grande Fratello Vip, tra i due ex c'è uno scambio di accuse. Corona arriva addirittura a dire che Silvia lo ha tradito con Fedez ma poi si scusa con lei in televisione mentre Silvia è reclusa nella Casa.

Tra loro, però, non c'è possibilità di ritorno e i due si dicono definitivamente addio. Oggi Corona è fidanzato con la modella, che gli ha dato un figlio, mentre Silvia è legata a, attualmente detenuto in carcere.