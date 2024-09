Le "condoglianze in anticipo" di Beatrice Luzzi all'ex suocera diventano un caso tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra lo svago e il divertimento, la nuova edizione del Grande Fratello ha già regalato una parentesi che sta facendo molto discutere e che riguarda Beatrice Luzzi, l'anno scorso concorrente e quest'anno opinionista al fianco di Cesara Bonamici. Amatissima dal grande pubblico, l'attrice nel corso dell'ultima puntata ha salutato l'ex suocera in fin di vita. Il modo in cui l'ha fatto ha colpito, soprattutto per i sorrisi e l'euforia sprigionata in quel saluto corale. Va detto che ognuno vive l'elaborazione di un lutto in modo personale e che non sarebbe corretto giudicare chi ha comportamenti diversi rispetto a quelli che sarebbero consuetudinari. Dall'altra parte, essendo il Grande Fratello un programma televisivo, ed essendo questo rivolto alle masse, chi sceglie di esporsi deve accettare che possano esserci commenti negativi. Sono le regole di ingaggio.

" Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera, ci sta salutando a tutti in queste ore, se ne andrà. E non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qua. Ciao Laura ", ha detto l'attrice, sdoganando quelle che il web ha definito "condoglianze anticipate". Quel momento ha disturbato molti telespettatori, scatenando la reazione anche dell'agenzia funebre Taffo, che ha fatto dello humor nero il suo marchio di fabbrica: " Neanche noi arriviamo a tanto ". Selvaggia Lucarelli ha sfoderato la sua penna più tagliente per parlare del caso, scrivendo che, " con tutto rispetto per la situazione, viene da immaginare questa povera donna che dal letto dell’ospedale fa ciao con la mano ". Per la giornalista, il momento vissuto è stato " distopico " come un episodio di Black Mirror.

E lo ricorda, scrive ancora Lucarelli, " per lo stupore che può generare il mezzo quando ciò che contiene supera il livello massimo dello sbigottimento e diventa incredulità ". Come detto, ognuno vive il lutto e il dolore nel modo che ritiene meglio per se stesso e questo potrebbe disturbare le masse. Ma il Grande Fratello è un programma popolare e non ci si può esimere dal commento, anche spietato. Poi sta a chi va in tv avere la corazza per non farsi trapassare.

vergogna

testata che ha qui sollevato il non si sa quale 'caso' sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita

Luzzi che replica "" a chi critica quanto avvenuto e il suo ex marito, forse non avvezzo al mondo della tv, che se la prende con la "", andrebbero messe in questa prospettiva.