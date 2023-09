Fabrizio Corona, la confessione a Belve sul figlio Carlos: "Ha una seria patologia psichiatrica"

C'è grande attesa per l'intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Francesca Fagnani e che andrà in onda questa sera, martedì 26 settembre, nella prima puntata della nuova stagione di "Belve". L'ex re dei paparazzi torna in Rai da uomo libero grazie alla liberazione anticipata, che gli ha permesso di ridurre di un mese e mezzo il fine pena. Sullo sgabello più scomodo della televisione italiana Corona ha parlato di tutto: dalla fantomatica proposta di matrimonio a Giacomo Urtis agli anni drammatici vissuti in carcere fino al suo privato con la rivelazione choc sulla salute del figlio: " Carlos sta male ".

La confessione su Carlos Maria

In rete circola un'anticipazione dell'intervista che Corona ha rilasciato a Belve e nel filmato Fabrizio Corona parla per la prima volta apertamente della malattia del figlio Carlos Maria, avuto vent'uno anni fa dalla compagna Nina Moric. " Si tratta di un malessere genetico", ha chiarito l'ex re dei paparazzi, spiegando: "Non potrà gestire la sua vita da solo ma ho messo le persone giuste nel posto giusto. Quando non ci sarà più sarà sicuro che non è solo ". Poi ha parlato del suo sconforto nel dover accertare l'irreversibilità della malattia del figlio: " Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere ".

Le parole di Nina Moric sulla malattia del figlio

Dalla Fagnani Corona non ha dato un nome alla malattia di Carlos Maria. A farlo ci pensò Nina Moric a maggio dello scorso anno, facendo un appello su Instagram affinché qualcuno intervenisse. " Carlos soffre di psicosi transitoria acuta deve essere curato! Se non prende i farmaci associati all'analisi sarà la fine per lui", disse accusando l'ex compagno di essere un cattivo padre. La modella croata si disse disperata e annunciò di volere denunciare Corona: "Si merita l'ergastolo, non lo mai detto ma è così ". Denuncia per la quale, tra qualche settimana, i due ex si ritroveranno in tribunale l'uno di fronte all'altra.

Cos'è la psicosi transitoria acuta

Quando si parla di psicosi si parla di un disturbo psichico cognitivo per il quale il soggetto perde il contatto con la realtà. Chi soffre di psicosi transitoria acuta ha deliri, allucinazioni o altri sintomi psicotici di durata variabile, ma anche sintomi meno gravi come difficoltà di concentrazione, umore depresso, ansia e sospettosità nei confronti degli altri. Le cause scatenanti possono essere molteplici - da quelle psicologiche alle malattie fisiche fino all'abuso di sostanze - ma alla diagnosi definitiva si arriva solo dietro una valutazione psichiatrica.