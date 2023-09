Fabrizio Corona libero, fine pena anticipato per l'ex re dei paparazzi

Da sabato 23 settembre Fabrizio Corona sarà un uomo libero. L'ex re dei paparazzi ha potuto usufruire della cosiddetta liberazione anticipata, concessa dal tribunale di Sorveglianza, che gli ha "abbuonato" 45 giorni di detenzione. La data di fine pena definitiva era fissata per il prossimo 7 novembre, ma grazie alla liberazione anticipata Corona - che attualmente era in affidamento terapeutico come regime alternativo alla detenzione - potrà tornare in libertà a partire da sabato.

A dare la notizia è stato l'avvocato Ivano Chiesa, che segue Fabrizio Corona sin dal suo primo arresto. " Finalmente è arrivata la comunicazione del fine pena per Corona; la notifica che il 23 settembre finirà la pena definitivamente per Fabrizio", ha esordito il legale dell'ex re dei paparazzi in un video pubblicato sui social. "Da dopo domani Fabrizio sarà un uomo libero e avrà saldato definitivamente i suoi conti con la giustizia", ha proseguito l'avvocato Chiesa, dicendosi soddisfatto dell'anticipazione del fine pena.

I dieci anni di detenzione di Corona

Dopo dieci anni di detenzione, dunque, Fabrizio Corona torna in libertà. L'ex agente fotografico fu arrestato nel gennaio 2013 per le condanne definitive accumulate, tra le quali spiccano le condanne per i foto-ricatti ai personaggi famosi oltre a truffa, corruzione e reati tributari. Dieci lunghi anni nei quali è successo di tutto: dalla fuga in Portogallo per evitare il carcere alla prima detenzione nel penitenziario di Busto. Dal tentato suicidio con i cerotti in bocca e nel naso alla richiesta di grazia parziale a Napolitano per potersi curare. E ancora la prima scarcerazione nel 2015, il ricovero in ospedale in psichiatria dopo un episodio violento e infine l'affidamento terapeutico.

Le prime parole di Fabrizio Corona