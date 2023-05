"Confonde i ragazzi". Walter Nudo contro la pubblicità gender fluid

Chi frequenta i social network lo sa: sulle pagine web, tutti dicono tutto. In rete, su quelle piattaforme, si discute di qualsiasi cosa - anche della più futile - e tutto fa brodo. Se però qualcuno osa esprimere un parere che si discosta dal pensiero dominante, scattano il sospetto e la riprovazione. Nelle scorse ore, ad esempio, l'attore Walter Nudo è finito nella polemica per un video nel quale commentava con un certo disappunto il cartellone pubblicitario di una nota casa di moda. A destare le perplessità dell'ex pugile, il fatto che i modelli ritratti avessero un look un po' "gender fluid". Ovvero, senza connotati o vestiti marcatamente maschili o femminili.

Lo sfogo di Walter Nudo sulla pubblicità gender fluid

"In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi", ha quindi lamentato l'attore. Già da quelle premesse si capiva che le parole del volto televisivo avrebbero fatto discutere. Secondo Nudo, infatti, una certa rappresentazione dei generi creerebbe confusione dei più giovani. E infatti ha aggiunto: "Se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente". L'attore, ritraendosi con quel cartellone pubblicitario alle spalle, ha quindi proseguito: "Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante". Parole destinate a dividere i pareri, soprattutto nel micro-mondo dei social.

"Ma Walter Nudo tutto ok?", ha domandato qualcuno su Twitter. E subito nei commenti sono iniziati i veleni gratuiti contro l'attore, reo soltanto di aver espresso la propria convinzione (certo, il tono accorato del video era forse un po' da fiction, ma tant'è). "Non ci credo che ha davvero fatto un ragionamento del genere", ha commentato un altro utente. E un altro su Instagram ha attaccato: "Che bello svegliarsi nel secolo scorso", in riferimento a quel ragionamento ritenuto retrogrado. "Ma seriamente stai dicendo questo tipo di cose? Spero sia chiaro che viviamo nel 2023, ma cosa vuol dire mascolinità e femminilità?", ha incalzato una commentatrice.

"Mi hanno frainteso". La precisazione dell'attore

Qualcuno ha poi ricordato all'attore che la società sta cambiando. E lui: "Sì, ma in meglio o in peggio?". A seguire, ancora commenti critici verso l'ex modello 52enne. In un successivo video, Walter Nudo ha quindi cercato di precisare meglio il proprio pensiero. "Non mi hanno capito, mi hanno frainteso e credono che io discrimini. Ma io volevo solo far notare che la società non aiuta i ragazzi a capirsi profondamente", ha affermato l'attore, spiegando di aver parlato di energia maschile e femminile e non di gusti sessuali. Ma forse inutile insistere. Guai a muovere obiezioni al dogma della fluidità di genere: ormai sui social sembra impossibile discutere o confrontarsi serenamente sul tema.