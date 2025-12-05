"Così ho conosciuto le mie tre sorelle...". L'esilarante racconto di Christian De Sica

Il Maurizio Costanzo Show è stato il più longevo talk show andato in onda sulla televisione italiana: per 42 edizioni ha intrattenuto generazioni di telespettatori con il giusto mix di leggerezza e di approfondimento. Per le poltrone del teatro Parioli prima, e del Teatro 5 degli Studi Voxson dopo, sono passati i più grandi interpreti della televisione, del cinema e della cultura, nazionali e internazionali. Uno dei frequentatori più amati dal pubblico, che è stato ospite tante volte di Maurizio Costanzo, è Christian De Sica, figlio del grande Vittorio, che in una delle sue presenze ha raccontato con la sua nota ironia come è venuto a conoscenza di avere tre sorelle.

" Un giorno mi ha chiamato mi ha sorella e mi ha detto: 'Pronto parlo con Christian?', 'Sì, chi è?', 'Sono Emi, tua sorella', 'Come mia sorella?', 'Sì, so tua sorella. Vediamoci a Villa Gloria alle quattro' ", è stato il racconto dell'attore tra le risate del pubblico presente in sala. " Allora io e mio fratello siamo andati lì, l'abbiamo conosciuta e abbiamo visto che è una donna intelligente, simpatica... ", ha proseguito De Sica. Emilia De Sica è la prima figlia dell'attore, scomparsa nel 2021, nata dall'unione di Vittorio De Sica con l'attrice torinese Giuditta Rissone, sposata nella chiesa di Borgo San Pietro ad Asti. I due divorziarono in Messico nel 1954 ma sul set del film "Un garibaldino al convento", l'attore conobbe l'attrice spagnola María Mercader. Era il 1942, nel 1959 si sposarono nel Paese sudamericano ma quell'unione non venne riconosciuta in Italia, tanto che De Sica nel 1968 ottenne la cittadinanza francese e si sposò con María Mercader a Parigi.